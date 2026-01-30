    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWEC Energy Group AktievorwärtsNachrichten zu WEC Energy Group

    Einkommen mit Aktien

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenkracher mit +5,16 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Einkommen mit Aktien - Dividendenkracher mit +5,16 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    WEC Energy Group ist ein führender Energieversorger in den USA, spezialisiert auf Strom- und Erdgasversorgung. Mit starker Präsenz im Mittleren Westen und Fokus auf erneuerbare Energien, konkurriert es mit Exelon und Duke Energy. Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit WEC Energy Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    WEC Energy Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in WEC Energy Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    WEC Energy Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,48 %.
    Mit +3,48 % Dividendenrendite bietet WEC Energy Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen WEC Energy Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,48 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,52.
    WEC Energy Group weißt eine Marktkapitalisierung von 30,00 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    WEC Energy Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die WEC Energy Group Aktie. Mit einer Performance von +0,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,48 %, eine Investition von etwa 172.414 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,81 +6,72 % +3,48 %
    2025 3,57 +5,08 % +3,29 %
    2024 3,3975 +7,01 % +3,63 %
    2023 3,175 +7,17 % +3,76 %
    2022 2,9625 0,00 % +3,05 %

    Warum WEC Energy Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,48 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,52
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    WEC Energy Group

    +0,15 %
    -2,64 %
    +2,24 %
    -6,62 %
    -3,68 %
    +7,22 %
    +25,52 %
    +80,94 %
    +301,13 %
    ISIN:US92939U1060WKN:A14V4V

    WEC Energy Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,64 %
    1 Monat +2,24 %
    3 Monate -6,62 %
    1 Jahr -3,68 %

    Informationen zur WEC Energy Group Aktie

    Es gibt 325 Mio. WEC Energy Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,00 Mrd. € wert.

    WEC Energy Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die WEC Energy Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WEC Energy Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Einkommen mit Aktien Dividendenkracher mit +5,16 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     