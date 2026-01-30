Einkommen mit Aktien
Dividendenkracher mit +5,16 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
WEC Energy Group ist ein führender Energieversorger in den USA, spezialisiert auf Strom- und Erdgasversorgung. Mit starker Präsenz im Mittleren Westen und Fokus auf erneuerbare Energien, konkurriert es mit Exelon und Duke Energy. Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.
Dividenden & passives Einkommen: Mit WEC Energy Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
WEC Energy Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+5,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in WEC Energy Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
WEC Energy Group weißt eine Marktkapitalisierung von 30,00 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
WEC Energy Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.01.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die WEC Energy Group Aktie. Mit einer Performance von +0,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,48 %, eine Investition von etwa 172.414€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,81
|+6,72 %
|+3,48 %
|2025
|3,57
|+5,08 %
|+3,29 %
|2024
|3,3975
|+7,01 %
|+3,63 %
|2023
|3,175
|+7,17 %
|+3,76 %
|2022
|2,9625
|0,00 %
|+3,05 %
Warum WEC Energy Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,48 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,52
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
WEC Energy Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,64 %
|1 Monat
|+2,24 %
|3 Monate
|-6,62 %
|1 Jahr
|-3,68 %
Informationen zur WEC Energy Group Aktie
Es gibt 325 Mio. WEC Energy Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,00 Mrd. € wert.
WEC Energy Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die WEC Energy Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WEC Energy Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.