Dividendenkracher mit +5,16 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

WEC Energy Group ist ein führender Energieversorger in den USA, spezialisiert auf Strom- und Erdgasversorgung. Mit starker Präsenz im Mittleren Westen und Fokus auf erneuerbare Energien, konkurriert es mit Exelon und Duke Energy. Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit WEC Energy Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

WEC Energy Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in WEC Energy Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

WEC Energy Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,48 %.

Mit +3,48 % Dividendenrendite bietet WEC Energy Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen WEC Energy Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,48 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,52.

WEC Energy Group weißt eine Marktkapitalisierung von 30,00 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.