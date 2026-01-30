    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler-Rally geht zunehmend die Puste aus

    • Schaeffler-Aktien korrigieren um 6,4 Prozent auf 10 Euro.
    • Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang verloren.
    • Analysten warnen vor Risiken und steigenden Cash-Abflüssen.
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag ihre steile Kursrally seit Ende November weiter korrigiert. Mit einem Minus von zuletzt 6,4 Prozent auf 10 Euro lagen sie im nur wenig veränderten Kleinwerteindex SDax ganz unten.

    Damit sind etwa die Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang wieder weg. Allerdings beläuft sich der Zuwachs für 2026 noch immer auf ein Fünftel. Die Chancen im Geschäft mit humanoiden Robotern waren einer der Gründe für die jüngste Rally.

    In einer Runde mit Analysten mit Blick auf die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen habe das Management des Auto- und Industriezulieferers noch keine Ziele für 2026 ausgegeben, aber die Tonlage lasse eher auf Risiken für die Marktschätzungen schließen, hieß es nun von der UBS. Die größte Sorge von Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt der freie Barmittelfluss. So habe Schaeffler darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehenden Cash-Abflüsse im Jahresvergleich ebenso steigen könnten wie die Investitionen.

    Mit einem Kursziel von 6,20 Euro ist Perez-Carrascosa für Schaeffler deutlich pessimistischer als Analysten anderer Häuser. So lautet das Kursziel von Jefferies aktuell 12,60 Euro, das von JPMorgan 10,00 Euro und auch die Deutsche Bank liegt mit 9,20 Euro noch klar über dem Ziel der UBS./ajx/edh/jha/

    Schaeffler

    -2,90 %
    -11,76 %
    +23,56 %
    +45,51 %
    +144,05 %
    +54,31 %
    +53,85 %
    -31,77 %
    -28,21 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 17.981 auf Ariva Indikation (30. Januar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -11,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -40,30 %/-10,45 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach einem größeren Insiderverkauf von Andreas Schick (Verkauf bei ~11,66 €) und der zeitgleichen Veröffentlichung eines Pre‑Close‑Calls mit als schwach interpretierten Zahlen. Diskutiert wird, ob der Verkauf auf Insiderwissen oder psychologische Verkaufsdynamik zurückzuführen ist, zudem Bewertungen (teilweise als fair angesehen) und technische Signale (Head‑and‑Shoulders, weiteres Abwärtsrisiko).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
