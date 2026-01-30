Gewinnmitnahmen nach Zahlen belasten KLA und auch Konkurrenten

Laut dem Goldman-Sachs-Experten James Schneider sehen sowohl der Zwischenbericht als auch der Ausblick von KLA auf das laufende Quartal ordentlich aus. Beides entspreche zwar den Konsensschätzungen. Doch die jüngsten, zuversichtlichen Geschäftsaussagen von ASML , Lam, Samsung und SK Hynix hätten die Erwartungen der Anleger zu weit nach oben getrieben. Aus den Zahlen und Zielen von KLA dürften die Anleger nun moderat negative Rückschlüsse für Applied Materials und Lam ziehen, die in ähnlichen Märkten wie KLA unterwegs seien./gl/ag/jha/

