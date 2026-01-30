    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKLA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu KLA Corporation

    AKTIEN IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnmitnahmen nach Zahlen belasten KLA und auch Konkurrenten

    Für Sie zusammengefasst
    • KLA Corp: Aktien fallen vorbörslich um 8,1 Prozent.
    • Analysten loben Quartalszahlen, Kursziele angehoben.
    • Anleger realisieren Gewinne, auch bei Wettbewerbern.
    AKTIEN IM FOKUS - Gewinnmitnahmen nach Zahlen belasten KLA und auch Konkurrenten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab. Vorbörslich büßten die zuletzt rekordhohen Aktien 8,1 Prozent ein.

    Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsquartal lobten und ihre Kursziele anhoben, half dem Kurs nicht. Offenbar machten hier einige Anleger ebenso Kasse wie in den zuletzt ähnlich rekordhungrigen Aktien der Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research : Diese sanken vorbörslich um etwa zwei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.119,83€
    Basispreis
    9,20
    Ask
    × 12,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.302,13€
    Basispreis
    10,23
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut dem Goldman-Sachs-Experten James Schneider sehen sowohl der Zwischenbericht als auch der Ausblick von KLA auf das laufende Quartal ordentlich aus. Beides entspreche zwar den Konsensschätzungen. Doch die jüngsten, zuversichtlichen Geschäftsaussagen von ASML , Lam, Samsung und SK Hynix hätten die Erwartungen der Anleger zu weit nach oben getrieben. Aus den Zahlen und Zielen von KLA dürften die Anleger nun moderat negative Rückschlüsse für Applied Materials und Lam ziehen, die in ähnlichen Märkten wie KLA unterwegs seien./gl/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 278,2 auf Tradegate (30. Januar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +3,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 467,25 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.478,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,76 %/+33,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Gewinnmitnahmen nach Zahlen belasten KLA und auch Konkurrenten Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab. Vorbörslich büßten die zuletzt rekordhohen Aktien 8,1 Prozent ein. Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     