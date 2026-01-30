LIR Life Sciences: CPP-Technologie könnte Kursmomentum für Investoren auslösen
LIR Life Sciences meldet einen Durchbruch: Eine neuartige, nadelfreie GLP/GIP-Therapie zeigt in präklinischen Studien vielversprechende Effekte auf die Blutzuckerkontrolle.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences Corp. hat positive vorläufige Ergebnisse einer präklinischen Tierstudie zur nadelfreien "GLP/GIP-Therapie" veröffentlicht.
- In der Studie wurde eine topische "Semaglutid-/CPP-Formulierung" verwendet, die bei Mäusen zu einem niedrigeren Blutzuckerspiegel nach einer oralen Glukosebelastung führte.
- Die Ergebnisse zeigen, dass die topische Formulierung das Glukosekontrollprofil eines injizierbaren Semaglutid erreichen kann, was einen wichtigen technischen Meilenstein darstellt.
- Die mit der topischen Formulierung behandelten Tiere wiesen eine stabilere Blutzuckerreaktion auf als die Kontrolltiere, was auf eine effektive Wirkstoffaufnahme durch die Haut hinweist.
- LIR Life Sciences plant, die Formulierungen weiter zu verfeinern und die Dosierungsbereiche zu bestätigen, um zukünftige Studien zu unterstützen.
- Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf etwa 95 Milliarden US-Dollar geschätzt, und LIR positioniert sich als First Mover mit innovativen, kosteneffizienten Lösungen.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3050EUR das entspricht einem Plus von +0,77 % seit der Veröffentlichung.
