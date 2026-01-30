Starke Performance Nordex Aktie legt zu - 30.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von +6,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,91€, mit einem Plus von +6,07 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nordex investiert war, konnte einen Gewinn von +20,12 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -2,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Nordex bisher ein Plus von +9,53 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,71 % 1 Monat +10,60 % 3 Monate +20,12 % 1 Jahr +191,03 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,02 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag moderat erholt. Die nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.