Diese Aktie explodiert gerade: +1.000 % in 24 Stunden – und keiner weiß warum

Der Aufwärtstrend setzte sich trotz dieser Klarstellung fort: Vorbörslich stieg die Aktie am Freitag um weitere rund 150 Prozent und erreichte Kurse um 215 US-Dollar. Damit liegt TechCreate nur drei Monate nach seinem Börsengang im Oktober 2025 – damals zu 4 US-Dollar je Aktie – zeitweise mehr als 4.500 Prozent über dem Ausgabepreis. Die Marktkapitalisierung sprang binnen eines Tages von rund 150 Millionen US-Dollar auf zeitweise bis zu drei Milliarden US-Dollar.

Die Aktie des in Singapur ansässigen Zahlungssoftwareanbieters TechCreate erlebt einen Kursanstieg, der selbst erfahrene Marktbeobachter ratlos zurücklässt. Am Donnerstag schoss die Aktie um 889 Prozent nach oben und wurde zeitweise von 8,90 US-Dollar auf 136,32 US-Dollar gehandelt. Das Handelsvolumen erreichte fast fünf Millionen Stück und lag damit beim 24-fachen des 20-Tage-Durchschnitts. TechCreate reagierte auf eine Anfrage der NYSE und erklärte, man kenne "keine wesentlichen nicht öffentlichen Informationen, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden", welche die Kursbewegung erklären könnten. Das Unternehmen betonte zudem, es äußere sich nicht zu Marktspekulationen.

Daten von Bloomberg zeigen, dass Mitte Januar etwa ein Viertel der frei handelbaren Aktien leer verkauft war. Diese Free-Float-Aktien machen allerdings nur rund 15 Prozent des gesamten Aktienbestands aus, was die Volatilität zusätzlich verstärkt. Die Kombination aus geringem Streubesitz, hohem Short-Interesse und einem plötzlichen Nachfrageimpuls passt zum Muster eines Momentum-getriebenen Short-Squeeze.

Auch die technischen Indikatoren deuten auf extreme Spekulation hin. Der Relative-Stärke-Index stieg auf 99,16 und signalisiert eine massiv überkaufte Situation. Über die vergangenen fünf Handelstage legte die Aktie mehr als 940 Prozent zu. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 3,95 US-Dollar bis zu den jüngsten Höchstständen, sodass die Aktie weit oberhalb des langfristigen Mittels gehandelt wird.

Mangels fundamentaler Nachrichten sehen Händler in TechCreate vor allem ein Momentum-Play, bei dem geringe Liquidität jede Order verstärkt. Die starke Vorbörse am Freitag deutet auf anhaltendes spekulatives Interesse hin, zugleich wächst die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Maßnahmen seitens der Börse. Volatilitätsunterbrechungen oder erweiterte Offenlegungspflichten könnten folgen, sollte der Handel erneut eskalieren.

Entscheidend wird die US-Eröffnung, dann wird sich zeigen, ob neuer Kaufdruck entsteht oder ob erste Gewinnmitnahmen die Rallye bremsen. Die Zwölfmonatsrendite liegt derzeit bei über 1.600 Prozent – ein Wert, der selbst für spekulative Small Caps außergewöhnlich ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die TechCreate Group Limited Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +154,53 % und einem Kurs von 231,4USD auf NYSE Arca (30. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



