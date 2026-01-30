MWB RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Atoss Software von 125 auf 130 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alexander Zienkowicz attestierte dem Spezialisten für Workforce Management am Freitag solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Der weitere Wachstumsweg sei dank bestehender Kontrakte gut berechenbar./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Alexander Zienkowicz

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

