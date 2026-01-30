    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    MWB RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Atoss Software von 125 auf 130 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alexander Zienkowicz attestierte dem Spezialisten für Workforce Management am Freitag solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Der weitere Wachstumsweg sei dank bestehender Kontrakte gut berechenbar./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Alexander Zienkowicz
    Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



