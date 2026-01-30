Plusvisionen-Analyse
Flatexdegiro - positive Analysten-Ratings
Im zurückliegenden Monat fielen die Analysten-Einschätzungen zur FlatexDegiro-Aktie deutlich positiv aus. Die Aktie bewegt sich weiter aufwärts.
Die fulminante Hausse der FlatexDegiro-Aktie setzt sich fort. Aus technischer Sicht ließe sich sagen: An der Börse ist kaum etwas überzeugender als steigende Kurse, neue Hochs sind mitunter das beste Kaufargument. Wie es weitergeht. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte