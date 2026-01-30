    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExxon Mobil AktievorwärtsNachrichten zu Exxon Mobil

    Earnings der Ölriesen

    Wie weit trägt die Venezuela-Phantasie bei Chevron? Exxon verliert

    Die beiden US-Ölriesen haben am Freitag Einblick in ihr Zahlenwerk gegeben: Wie die Aktien reagieren, hat nicht nur etwas mit den Ergebnissen zu tun.

    Foto: Dall-E

    Exxon erzielte im Abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 6,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,53 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 7,61 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,72 US-Dollar je Aktie.

    Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,71 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die von der Wall Street erwarteten 1,68 US-Dollar je Aktie. 

    Der Gesamtumsatz belief sich auf 82,31 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den von Analysten erwarteten 83,18 Milliarden US-Dollar. 

    Die Öl-Nettoproduktion im vierten Quartal betrug 5 Millionen Barrel pro Tag. Dies entspricht einem leichten Anstieg gegenüber 4,7 Millionen Barrel pro Tag im dritten Quartal. 

    Die Aktie von Exxon reagierte im frühen Handel verhalten auf die Zahlen und tendiert bei gut 2 Prozent im Minus.

    Anfang Januar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei "geneigt", Exxon Mobil aus Venezuela fernzuhalten, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Nicolás Maduro skeptisch gegenüber Ölinvestitionen in dem Land gewesen war. Denn in der Vergangenheit wurde das Unternehmen bereits dort enteignet, 10 Milliarden US-Dollar gingen für den Ölkonzern verloren.

    Die Gewinnung von Investitionen US-amerikanischer Ölkonzerne in Venezuela und deren Unterstützung beim Wiederaufbau der Infrastruktur des Landes hat für die Trump-Regierung nach der Festnahme Maduros höchste Priorität.

    Auch Chevron meldete am Freitag Zahlen. Hier spielt die Venezuela-Phantasie eine andere Rolle: Denn das Unternehmen hat als einziges US-Ölunternehmen Lizenzen im dem südamerikanischen Land. Auch Chevron leidet aber unter Verlusten. Chevron erklärte am Freitag außerdem, dass er weitere Möglichkeiten in dem Land prüfe. "Und wir sind bereit, dem Land beim Aufbau einer besseren Zukunft zu helfen und gleichzeitig die US-amerikanische Energie- und regionale Sicherheit zu stärken", erklärte CEO Mike Wirth in einer Stellungnahme.

    Der Gewinn im vierten Quartal ging zurück, lag aber über den Erwartungen, da sich das Unternehmen auf Kostensenkungen und eine Steigerung der betrieblichen Effizienz konzentrierte, um den niedrigeren Rohölpreisen im Laufe des Jahres 2025 begegnen zu können.

    Der bereinigte Gewinn von Chevron für das abgelaufene Quartal betrug 1,52 US-Dollar je Aktie und lag damit über der Konsensschätzung der LSEG von 1,45 US-Dollar je Aktie. Das liegt deutlich unter dem Ergebnis vom Vorjahr, als noch 2,06 US-Dollar Gewinn pro Aktie gemeldet worden waren. 

    Die Aktie von Chevron tendiert im frühen Handel leicht im Plus, trotz des verhaltenen Ergebnisses. Hier mag die Venezuela-Phantasie beflügeln.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene Werte
