GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 160 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Profitabilität der Schweden habe sich gebessert, schrieb Richard Edwards Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Wachstumstrend bleibe allerdings flach./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 16,96EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 150
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
