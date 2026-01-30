GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 58 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob seine Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Geschäftszahlen der Fondsgesellschaft. Sein Kursziel wurde im Xetra-Handel allerdings bereits überschritten./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



