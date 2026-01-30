GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 365 auf 349 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten blieben stark, schrieb James Quigley am Freitag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. Dies spiegle sich allerdings bereits im aktuellen Bewertungsniveau wider./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 381,8EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 349
Kursziel alt: 365
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
