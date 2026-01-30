GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 78,21EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

