Charter Communications Registered (A) Aktie hebt ab - +9,50 % - 30.01.2026

Mit einer Performance von +9,50 % konnte die Charter Communications Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Charter Communications Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 173,71€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Charter Communications Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -23,69 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um +8,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Charter Communications Registered (A) einen Rückgang von -10,10 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,58 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,00 % 1 Monat -10,10 % 3 Monate -23,69 % 1 Jahr -54,00 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 129 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,76 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,28 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,33 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.