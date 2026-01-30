Börsen Update Europa - 30.01. - FTSE Athex 20 stark +1,75 %

Der MDAX steht bei 31.276,52 PKT und verliert bisher -0,56 %. Top-Werte: Nordex +5,60 %, Redcare Pharmacy +3,39 %, Fraport +2,85 % Flop-Werte: Aurubis -5,28 %, AUMOVIO -4,11 %, RENK Group -3,73 %

Der DAX steht bei 24.515,57 PKT und gewinnt bisher +0,15 %. Top-Werte: Scout24 +1,59 %, SAP +1,48 %, Deutsche Boerse +1,40 % Flop-Werte: Siemens Energy -2,17 %, Infineon Technologies -1,37 %, Rheinmetall -1,31 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (14:00:54) bei 3.604,15 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Nordex +5,60 %, Jenoptik +4,04 %, Elmos Semiconductor +3,10 %

Flop-Werte: Evotec -2,90 %, United Internet -2,13 %, HENSOLDT -1,71 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.942,75 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: SAP +1,48 %, Deutsche Boerse +1,40 %, argenx +1,29 %

Flop-Werte: Siemens Energy -2,17 %, DANONE -2,13 %, Prosus Registered (N) -1,70 %

Der ATX bewegt sich bei 5.625,40 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: PORR +1,08 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,91 %, STRABAG +0,80 %

Flop-Werte: Lenzing -3,04 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,15 %, Immofinanz -1,61 %

Der SMI steht bei 13.226,93 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,33 %, Nestle +1,31 %, Alcon +0,80 %

Flop-Werte: Givaudan -3,14 %, Lonza Group -1,35 %, UBS Group -1,21 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.128,86 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Capgemini +2,30 %, Dassault Systemes +1,95 %, Eurofins Scientific +1,71 %

Flop-Werte: DANONE -2,13 %, ArcelorMittal -2,04 %, Carrefour -1,85 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:52:26) bei 3.036,47 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,43 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,18 %, Nordea Bank Abp +1,00 %

Flop-Werte: SKF (B) -6,97 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -4,67 %, Sandvik -1,75 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (14:00:23) bei 5.810,00 PKT und steigt um +1,75 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,57 %, Coca-Cola HBC +0,57 %, Piraeus Port Authority +0,37 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,52 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,28 %, Viohalco -2,10 %