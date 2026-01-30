Bitcoin im Minus: Kursrückgang vor dem Wochenende – Was jetzt tun? - 30.01.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 84.612,31USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -2,90 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,49 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,32 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -7,44 %, ETH/USD um -1,39 %, SOL/USD um -9,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -8,16 %.