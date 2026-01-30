Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin im Minus: Kursrückgang vor dem Wochenende – Was jetzt tun? - 30.01.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 84.612,31USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -2,90 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,49 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,32 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -7,44 %, ETH/USD um -1,39 %, SOL/USD um -9,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -8,16 %.
-2,18 %
-8,42 %
-5,95 %
-24,68 %
+607,57 %
-3,19 %
-8,78 %
-8,21 %
-29,60 %
+586,28 %
-3,06 %
-10,10 %
-6,54 %
-32,26 %
+507,44 %
-1,70 %
-11,32 %
-9,62 %
-38,88 %
+4.241,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte