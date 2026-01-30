Inflation in Deutschland zieht wieder an
2,1 Prozent im Januar
Für Sie zusammengefasst
- Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent im Januar.
- Inflation erhöht sich von 1,8 auf 2,1 Prozent.
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich zu Beginn des neuen Jahres wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 1,8 Prozent Inflation im Dezember, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jha
