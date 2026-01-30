    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSBF AktievorwärtsNachrichten zu SBF
    SBF AG: 2026 stabile bis positive Entwicklung trotz Herausforderungen

    Trotz globaler Unsicherheiten blickt die SBF AG zuversichtlich auf 2026 und setzt auf stabile Geschäfte, starke Auftragsbestände und Wachstum in zukunftsweisenden Märkten.

    • Für 2026 erwartet die SBF AG eine stabile bis positive Geschäftsentwicklung trotz herausfordernder wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen.
    • Das Unternehmen plant einen Umsatz zwischen 38 und 45 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.
    • Die Auftragsbestände sind mit mehr als 100 Mio. Euro hoch, was eine stabile Umsatzentwicklung ermöglicht.
    • SBF ist in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik tätig und fokussiert sich auf Zukunftsmärkte wie Sicherheit und kritische Infrastruktur.
    • Trotz verschobener Aufträge aufgrund globaler Unsicherheiten bleibt die Marktposition durch enge Kundenbeziehungen stabil.
    • Das Unternehmen profitiert von Megatrends wie Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung und ist an mehreren Börsen gelistet.

    Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.


    SBF

    +0,99 %
    -5,77 %
    -13,27 %
    -24,03 %
    +72,54 %
    -35,53 %
    -91,21 %
    ISIN:DE000A2AAE22WKN:A2AAE2





