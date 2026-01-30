SBF AG: 2026 stabile bis positive Entwicklung trotz Herausforderungen
Trotz globaler Unsicherheiten blickt die SBF AG zuversichtlich auf 2026 und setzt auf stabile Geschäfte, starke Auftragsbestände und Wachstum in zukunftsweisenden Märkten.
- Für 2026 erwartet die SBF AG eine stabile bis positive Geschäftsentwicklung trotz herausfordernder wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen.
- Das Unternehmen plant einen Umsatz zwischen 38 und 45 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.
- Die Auftragsbestände sind mit mehr als 100 Mio. Euro hoch, was eine stabile Umsatzentwicklung ermöglicht.
- SBF ist in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik tätig und fokussiert sich auf Zukunftsmärkte wie Sicherheit und kritische Infrastruktur.
- Trotz verschobener Aufträge aufgrund globaler Unsicherheiten bleibt die Marktposition durch enge Kundenbeziehungen stabil.
- Das Unternehmen profitiert von Megatrends wie Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung und ist an mehreren Börsen gelistet.
