    Polen ordert Abwehrsystem zur Bekämpfung von Drohnen

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will seinen Luftraum künftig besser vor dem Eindringen von Kampfdrohnen schützen und investiert deshalb Milliarden in ein Drohnenabwehrsystem. Das von dem polnisch-norwegischen Rüstungskonsortium entwickelte System San werde aus 18 Batterien bestehen und insgesamt 700 Fahrzeuge umfassen, erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der Vertragsunterzeichnung. Nach polnischen Medienberichten hat der Deal ein Volumen von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro.

    "Dies ist ein Durchbruch beim Aufbau einer effektiven Luftverteidigung", sagte Regierungschef Donald Tusk. Er erinnerte an einen Vorfall im September, als während eines russischen Angriffs auf die Ukraine eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen war. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. "Das war unser Alptraum, als unsere Erfahrungen mit Drohnenangriffen gezeigt haben, wie unzureichend Mittel wie Kampfflugzeuge und Raketen sind", sagte Tusk.

    Drohnenabwehrsystem umfasst mehrere Waffensysteme

    Das System San wird von der polnischen Rüstungsgruppe PGZ und dem norwegischen Konzern Kongsberg herstellt. In einer Mitteilung von Kongsberg hieß es, die Batterien würden eine Vielzahl von Waffensystemen umfassen, darunter Maschinenkanonen sowie Raketen, Abfangdrohnen und andere Mittel zur Abwehr von Luftbedrohungen. Das System wird auch Geräte zur Störung des Betriebs von Drohnen und Radaranlagen umfassen. Es basiert unter anderem auf einem kleinen Gefechtsturm, der auf Radpanzer und Geländewagen montiert werden kann./dhe/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
