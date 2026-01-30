TomaGold durchteuft in der Entdeckung Berrigan Deep 5,75 % ZnÄq auf 98,5 Meter

Brossard, Québec / 30. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier auf dem Gebiet der Mineralexploration auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), gibt mit Stolz bekannt, dass die jüngsten Bohrergebnisse von TomaGold Corp. (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) eine große neue mineralisierte Entdeckung im Projekt Berrigan Mine bestätigt und damit die vorrangigen Zielzonen (0–300 Meter), die im Juni 2024 mit Hilfe des von Windfall entwickelten KI-Systems ermittelt wurden, validiert haben.

Highlights der Entdeckung

- Bedeutende Durchschneidung: In Bohrloch TOM-25-015 wurde auf 98,5 m ein Erzgehalt von 5,75 % ZnÄq (1,34 g/t AuÄq) durchteuft; darin enthalten ist ein hochgradiger Abschnitt mit 26,67 % ZnÄq (6,26 g/t AuÄq) auf 4,90 m.

- Entdeckung Berrigan Deep: Die KI-gestützte Zielfindung konnte erfolgreich ein entsprechendes Mineralisierungspotenzial in der Tiefe ermitteln, was zur Entdeckung der Zone „Berrigan Deep“ führte, die in der Tiefe nach wie vor offen ist.

- Erprobte Präzision: Windfalls KI hat das effektive Suchgebiet auf dem gesamten Projektgelände um 98 – 99 % verkleinert und TomaGold damit in die Lage versetzt, die Exploration auf jene spezifischen 50 m x 50 m großen Zellen zu fokussieren, die diese bahnbrechenden Ergebnisse gebracht haben.

Die Macht der digitalen Exploration

Unter Einsatz seines proprietären KI-Systems in Verbindung mit einer umfangreichen historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten zu einem Gebiet von 1.263,98 km² Größe, hat Windfall im Juni 2024 insgesamt 11 Zink-Ziele von hoher Priorität ermittelt. Die jüngsten Ergebnisse aus TomaGolds Winterbohrkampagne bestätigen die Existenz eines großen, aktiven hydrothermalen Systems.

Die Entdeckung in Loch TOM-25-015, die sich in einer Tiefe von mehr als 450 Metern befindet, ist für Windfalls digitales Modell „Berrigan Sector“ ein voller Erfolg. Durch die Analyse von mehr als 112.704 historischen Proben und die Evaluierung von 505.755 Datenzellen konnte das KI-System die Ausgangsstrukturen und Geomuster voraussagen, die nun durch physische Bohrungen bestätigt wurden.