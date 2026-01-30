    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWindfall Geotek AktievorwärtsNachrichten zu Windfall Geotek

    KI von Windfall Geotek validiert bedeutende Entdeckung

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    TomaGold durchteuft in der Entdeckung Berrigan Deep 5,75 % ZnÄq auf 98,5 Meter

    KI von Windfall Geotek validiert bedeutende Entdeckung - TomaGold durchteuft in der Entdeckung Berrigan Deep 5,75 % ZnÄq auf 98,5 Meter
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 30. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier auf dem Gebiet der Mineralexploration auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), gibt mit Stolz bekannt, dass die jüngsten Bohrergebnisse von TomaGold Corp. (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) eine große neue mineralisierte Entdeckung im Projekt Berrigan Mine bestätigt und damit die vorrangigen Zielzonen (0–300 Meter), die im Juni 2024 mit Hilfe des von Windfall entwickelten KI-Systems ermittelt wurden, validiert haben.

     

    Highlights der Entdeckung

     

    -          Bedeutende Durchschneidung: In Bohrloch TOM-25-015 wurde auf 98,5 m ein Erzgehalt von 5,75 % ZnÄq (1,34 g/t AuÄq) durchteuft; darin enthalten ist ein hochgradiger Abschnitt mit 26,67 % ZnÄq (6,26 g/t AuÄq) auf 4,90 m.

    -          Entdeckung Berrigan Deep: Die KI-gestützte Zielfindung konnte erfolgreich ein entsprechendes Mineralisierungspotenzial in der Tiefe ermitteln, was zur Entdeckung der Zone „Berrigan Deep“ führte, die in der Tiefe nach wie vor offen ist.

    -          Erprobte Präzision: Windfalls KI hat das effektive Suchgebiet auf dem gesamten Projektgelände um 98 – 99 % verkleinert und TomaGold damit in die Lage versetzt, die Exploration auf jene spezifischen 50 m x 50 m großen Zellen zu fokussieren, die diese bahnbrechenden Ergebnisse gebracht haben.

     

     

    Die Macht der digitalen Exploration

     

    Unter Einsatz seines proprietären KI-Systems in Verbindung mit einer umfangreichen historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten zu einem Gebiet von 1.263,98 km² Größe, hat Windfall im Juni 2024 insgesamt 11 Zink-Ziele von hoher Priorität ermittelt. Die jüngsten Ergebnisse aus TomaGolds Winterbohrkampagne bestätigen die Existenz eines großen, aktiven hydrothermalen Systems.

     

    Die Entdeckung in Loch TOM-25-015, die sich in einer Tiefe von mehr als 450 Metern befindet, ist für Windfalls digitales Modell „Berrigan Sector“ ein voller Erfolg. Durch die Analyse von mehr als 112.704 historischen Proben und die Evaluierung von 505.755 Datenzellen konnte das KI-System die Ausgangsstrukturen und Geomuster voraussagen, die nun durch physische Bohrungen bestätigt wurden.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI von Windfall Geotek validiert bedeutende Entdeckung TomaGold durchteuft in der Entdeckung Berrigan Deep 5,75 % ZnÄq auf 98,5 Meter Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Brossard, Québec / 30. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier auf dem Gebiet der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     