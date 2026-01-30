Hecla Mining Aktie sinkt rapide - -10,30 % - 30.01.2026

Die Hecla Mining Aktie ist bisher um -10,30 % auf 19,735€ gefallen. Das sind -2,265 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Hecla Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,30 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Hecla Mining ist ein führender Edelmetallproduzent, spezialisiert auf Silber und Gold, mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Coeur Mining. Hecla überzeugt durch strategische Minenstandorte und hohe Produktionskapazität.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hecla Mining in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,78 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hecla Mining +25,09 % gewonnen.

Hecla Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,51 % 1 Monat +27,65 % 3 Monate +93,78 % 1 Jahr +300,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hecla Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Hecla Mining Aktie, die kürzlich auf 19 Euro fiel. Anleger äußern Bedenken über mögliche weitere Verluste aufgrund geopolitischer Spannungen und diskutieren technische Analysen sowie Kursziele. Es herrscht Unklarheit über die Beziehung zwischen Silberpreisen und den Aktienkursen, da einige Nutzer eine Erholung der Aktie über 24 USD erwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hecla Mining eingestellt.

Informationen zur Hecla Mining Aktie

Es gibt 670 Mio. Hecla Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,20 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Wheaton Precious Metals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,17 %. SSR Mining notiert im Minus, mit -9,55 %.

Hecla Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hecla Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hecla Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.