    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHecla Mining AktievorwärtsNachrichten zu Hecla Mining

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hecla Mining Aktie sinkt rapide - -10,30 % - 30.01.2026

    Am 30.01.2026 ist die Hecla Mining Aktie, bisher, um -10,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hecla Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Hecla Mining Aktie sinkt rapide - -10,30 % - 30.01.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Hecla Mining ist ein führender Edelmetallproduzent, spezialisiert auf Silber und Gold, mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Coeur Mining. Hecla überzeugt durch strategische Minenstandorte und hohe Produktionskapazität.

    Hecla Mining Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.01.2026

    Die Hecla Mining Aktie ist bisher um -10,30 % auf 19,735 gefallen. Das sind -2,265  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Hecla Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,30 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hecla Mining in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,78 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hecla Mining +25,09 % gewonnen.

    Hecla Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,51 %
    1 Monat +27,65 %
    3 Monate +93,78 %
    1 Jahr +300,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hecla Mining Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Hecla Mining Aktie, die kürzlich auf 19 Euro fiel. Anleger äußern Bedenken über mögliche weitere Verluste aufgrund geopolitischer Spannungen und diskutieren technische Analysen sowie Kursziele. Es herrscht Unklarheit über die Beziehung zwischen Silberpreisen und den Aktienkursen, da einige Nutzer eine Erholung der Aktie über 24 USD erwarten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hecla Mining eingestellt.

    Zur Hecla Mining Diskussion

    Informationen zur Hecla Mining Aktie

    Es gibt 670 Mio. Hecla Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,20 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Wheaton Precious Metals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,17 %. SSR Mining notiert im Minus, mit -9,55 %.

    Hecla Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hecla Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hecla Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hecla Mining

    -13,02 %
    -32,51 %
    +27,65 %
    +93,78 %
    +300,26 %
    +271,36 %
    +269,81 %
    +1.131,98 %
    +121,44 %
    ISIN:US4227041062WKN:854693



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hecla Mining Aktie sinkt rapide - -10,30 % - 30.01.2026 Am 30.01.2026 ist die Hecla Mining Aktie, bisher, um -10,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hecla Mining Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     