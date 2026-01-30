Endeavour Silver Aktie weiter im Abwärtstrend - 30.01.2026

Mit einer Performance von -11,45 % musste die Endeavour Silver Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Endeavour Silver Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,7400€, mit einem Minus von -11,45 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Endeavour Silver in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,78 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Endeavour Silver Aktie damit um -25,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Endeavour Silver um +22,91 % gewonnen.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,63 % 1 Monat +25,53 % 3 Monate +47,78 % 1 Jahr +182,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Endeavour Silver Aktie, die in den letzten Tagen starke Schwankungen aufwies. Anleger äußern gemischte Meinungen über die Bewertung, wobei einige die aktuelle Korrektur als Kaufgelegenheit sehen, während andere skeptisch sind. Technische Analysen und zukünftige Kursziele werden intensiv diskutiert, wobei einige die Aktie als unterbewertet betrachten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Endeavour Silver eingestellt.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 295 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,85 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hecla Mining, Fresnillo und Co.

Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,30 %. Fresnillo notiert im Minus, mit -7,82 %.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.