First Majestic Silver Corporation Aktie im Ausverkauf - -10,84 % - 30.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,84 % verliert die First Majestic Silver Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der First Majestic Silver Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,750€, mit einem Minus von -10,84 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Majestic Silver Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +83,23 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Majestic Silver Corporation um +35,14 % gewonnen.

First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,51 % 1 Monat +38,36 % 3 Monate +83,23 % 1 Jahr +272,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der First Majestic Silver Corporation Aktie, die um 15% gefallen ist. Teilnehmer weisen auf die historische Bewertung hin, die heute deutlich höher ist als 2013. Es wird argumentiert, dass die Aktie unterbewertet ist und zukünftige Gewinne durch positive Quartalszahlen im Februar zu Kurssteigerungen führen könnten. Einige Mitglieder ziehen jedoch auch in Betracht, Short-Positionen zu eröffnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber First Majestic Silver Corporation eingestellt.

Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Es gibt 491 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hecla Mining, Fresnillo und Co.

Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,30 %. Fresnillo notiert im Minus, mit -7,82 %. Wheaton Precious Metals notiert im Minus, mit -7,17 %.

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.