    TKMS Aktie heute im Plus - 30.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +2,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von +2,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,50, mit einem Plus von +2,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TKMS investiert war, konnte einen Gewinn von +19,62 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +45,90 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,33 %
    1 Monat +47,56 %
    3 Monate +19,62 %
    1 Jahr +1,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen laufender Aufträge und Analystenstimmungen auf den TKMS-Kurs: Meldungen zu U-Boot- und Fregatten-Verträgen (Seaspan, MEKO, Norwegen) und Ausbau der Produktion stärken das fundamentale Bild und das Orderbuch; die Deutsche Bank stuft die Aktie auf Buy. Diskutiert werden Kursphantasie versus kurzfristige Konsolidierung, mögliche Ausbrüche über Widerstände und Bewertungsimplikationen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,35 Mrd. € wert.

    Thyssenkrupp-Chef wirbt vor Aktionären für Konzernumbau


    Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat bei der Hauptversammlung für den Umbau des Traditionskonzerns geworben. "Lange Zeit wurde Thyssenkrupp als integrierter Industriekonzern geführt", sagte López vor rund 500 Aktionärinnen und Aktionären. …

    Aurubis stellt Giganten wie Rio Tinto, BHP oder Antofagasta in den Schatten


    Aurubis steht nicht nur im MDAX auf dem Treppchen der besten Werte, auch im internationalen Vergleich der besten Kupfer-Aktien sind die Hamburger seit Jahresanfang ganz weit vorne.

    Die Geschäfte laufen auf vollen Touren, die Aktien auch, kein Stück aus der Hand geben: Almonty Industries, Rheinmetall und TKMS!


    Die Aktien von Rohstoffproduzenten und Verteidigungsgesellschaften haussieren. Geopolitische Rahmenbedingungen sowie strukturelle langfristige Nachfragetrends bilden die Basis für ein anhaltend positives Klima. Besonders sticht hier Almonty …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +3,00 %
    -4,33 %
    +47,56 %
    +19,62 %
    +9,39 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



