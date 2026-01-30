TKMS Aktie heute im Plus - 30.01.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TKMS investiert war, konnte einen Gewinn von +19,62 % verbuchen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von +2,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,50€, mit einem Plus von +2,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +45,90 %.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat +47,56 % 3 Monate +19,62 % 1 Jahr +1,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen laufender Aufträge und Analystenstimmungen auf den TKMS-Kurs: Meldungen zu U-Boot- und Fregatten-Verträgen (Seaspan, MEKO, Norwegen) und Ausbau der Produktion stärken das fundamentale Bild und das Orderbuch; die Deutsche Bank stuft die Aktie auf Buy. Diskutiert werden Kursphantasie versus kurzfristige Konsolidierung, mögliche Ausbrüche über Widerstände und Bewertungsimplikationen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,35 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

