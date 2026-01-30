RENK Group - Aktie auf Talfahrt - 30.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,17 % hinzunehmen.

Die RENK Group Aktie notiert aktuell bei 53,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,49 € entspricht. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,56€, mit einem Minus von -4,44 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,68 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,57 % 1 Monat +6,18 % 3 Monate -15,17 % 1 Jahr +143,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, die aktuell bei 53,45 EUR steht und einen Rückgang von 4,40 % verzeichnet. Optimistische Stimmen erwarten mittelfristig steigende Kurse aufgrund zunehmender Aufträge im Rüstungssektor, während kritische Beiträge kurzfristige Handelsstrategien empfehlen. Zudem wird die günstige Bewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Rüstungswerten hervorgehoben, während die Aktivität von Leerverkäufern die Marktstimmung beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,35 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.