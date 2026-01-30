SAP Aktie heute im Plus - 30.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -15,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 171,78€, mit einem Plus von +2,56 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -25,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -12,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,50 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -20,04 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,73 % 1 Monat -19,50 % 3 Monate -25,79 % 1 Jahr -37,25 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SAP Aktie, die nach einem enttäuschenden Quartalsbericht stark gefallen ist. Analysten haben das Kursziel gesenkt, aber die Einstufung bleibt positiv. Es wird über eine mögliche Erholung auf 180 Euro spekuliert, während ein Insider-Kauf als positives Signal gewertet wird. Technische Analysen deuten auf einen möglichen GAP-Close auf etwa 200 Euro hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,03 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 30.01.2026 / 12:57 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 30.01.2026 / 12:57 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,37 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,76 %. ServiceNow verliert -0,06 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,78 %.

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.