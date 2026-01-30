Lang & Schwarz Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 30.01.2026

Die Lang & Schwarz Aktie ist bisher um -10,04 % auf 22,400€ gefallen. Das sind -2,500 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Lang & Schwarz Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lang & Schwarz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,84 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -14,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lang & Schwarz auf -7,21 %.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,52 % 1 Monat -7,62 % 3 Monate +18,84 % 1 Jahr +19,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Veränderungen und deren Auswirkungen auf den Orderflow. Anleger zeigen sich besorgt, während einige die aktuelle Kurslage als Kaufgelegenheit betrachten. Technische Analysen und fundamentale Bewertungen spielen eine Rolle, wobei viele auf Unternehmensmeldungen warten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,41 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,58 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -2,48 %. Euronext verliert -0,50 %

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.