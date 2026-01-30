    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Dreifachschlag am Donnerstag

    Darum ist Venezuelas Öl nun für ausländische Unternehmen zugänglich

    Venezuela öffnet seine Ölindustrie für ausländische Firmen, während die USA Sanktionen lockern und die Lufträume wieder öffnen. Das steckt dahinter.

    • Venezuela öffnet Ölindustrie für ausländische Firmen.
    • USA lockern Sanktionen und öffnen Luftraum wieder.
    • Exxon Mobil sieht Venezuela als nicht investierbar an.
    Foto: OpenAI

    Venezolanische Abgeordnete haben am Donnerstag eine Gesetzesänderung verabschiedet, die es ausländischen Unternehmen erleichtern soll, sich an der Ölindustrie des Landes zu beteiligen. Die von der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez unterstützte Reform wird die venezolanische Ölindustrie, die derzeit größtenteils vom staatlichen Unternehmen Petróleos de Venezuela (PDVSA) kontrolliert wird, öffnen und es ausländischen Unternehmen ermöglichen, Ölfelder auf eigenes Risiko und eigene Kosten zu betreiben.

    Venezuela verfügt über mehr nachgewiesene Ölreserven als jedes andere Land der Welt. Das neue Gesetz könnte dem Land helfen, seine Gewinne daraus zu maximieren, sagte Rodríguez am Donnerstagabend. Am selben Tag unterzeichnete Trump eine Exekutivanordnung, in der er drohte, zusätzliche Zölle gegen jedes Land zu verhängen, das "direkt oder indirekt Öl nach Kuba liefert".

    Einige Ölmanager äußerten Anfang Januar jedoch Bedenken hinsichtlich Investitionen in Venezuela. Der Vorstandsvorsitzende von Exxon Mobil erklärte kurz nach Maduros Festnahme bei einem Treffen im Weißen Haus, das Land sei in seinem jetzigen Zustand "nicht investierbar".

    Venezuelas neues Gesetz wurde außerdem am selben Tag verabschiedet, an dem das US-Finanzministerium einige Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie lockerte. Die Trump-Regierung leitete am Donnerstag Schritte zur Wiedereröffnung des kommerziellen Luftraums über Venezuela und zur Lockerung einiger Sanktionen gegen die Ölindustrie des Landes ein.

    Präsident Trump sagte, er habe nach einem Gespräch mit Rodríguez die US-Beamten angewiesen, bis Ende Donnerstag an der Öffnung des Luftraums zu arbeiten und damit die Beschränkungen aufzuheben, die US-amerikanischen Verkehrsflugzeugen den Betrieb über Venezuela untersagt hatten. 

    Das US-Finanzministerium erteilte eine allgemeine Lizenz erteilte, die es Unternehmen erlaubt, Geschäfte mit dem staatlichen Ölkonzern Petróleos de Venezuela SA und der venezolanischen Regierung abzuwickeln. Die Transaktionen umfassen laut Finanzministerium Vereinbarungen zum Export, Kauf, Transport und zur Raffination von venezolanischem Öl.

    Nach Trumps Ankündigung war American Airlines die erste Fluggesellschaft, die mitteilte, dass sie die Nonstop-Flüge von den USA nach Venezuela wieder aufnehmen werde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Verfasst von Paul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
