    Norwegen schließt sich EU-Sanktionen gegen Iran an

    Für Sie zusammengefasst
    • Norwegen unterstützt EU-Sanktionen gegen Iran.
    • Tausende Demonstranten wurden brutal getötet.
    • Gewalt gegen Zivilbevölkerung ist inakzeptabel.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    OSLO (dpa-AFX) - Norwegen schließt sich nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran den Sanktionen der EU gegen iranische Akteure an. Das teilte das Außenministerium in Oslo mit.

    Am Donnerstag hatte die EU Irans Revolutionsgarden wegen ihres grausamen Vorgehens gegen die Proteste als Terrororganisation eingestuft. Bei der gewaltsamen Unterdrückung von Demonstrationen sollen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein.

    Der EU-Entscheidung zu den Revolutionsgarden war ein formeller Beschluss zu Sanktionen gegen 31 andere Akteure aus dem Iran vorausgegangen. Ihnen wird ebenfalls eine Mitverantwortung für die brutale Niederschlagung der Proteste sowie die fortgesetzte Unterstützung des Irans für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen.

    Gewalt gegen Zivilbevölkerung "völlig inakzeptabel"

    Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide sagte laut der Mitteilung, man habe die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung öffentlich sowie im direkten Kontakt mit den iranischen Behörden verurteilt. "Wir haben betont, dass der weit verbreitete Gebrauch von Hinrichtungen, Festnahmen, Folter und langanhaltenden Internetsperren als Kontrollinstrumente völlig inakzeptabel sind", sagte Barth Eide demnach. Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, mit dieser aber eng verbunden./arn/DP/stw




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
