    Investoren zweifelten

    135 Milliarden US-Dollar später: Warum Metas KI-Wette jetzt aufgeht

    Meta investiert so viel in künstliche Intelligenz wie kaum ein anderer Konzern. Lange wirkte das riskant. Jetzt zeigen Zahlen und Aussagen, warum die Wette aufgeht.

    • Meta investiert stark in KI, profitiert vom Boom.
    • Umsatz wächst rasant, Erwartungen der Analysten übertroffen.
    • KI steigert Werbeeinnahmen, neue Rechenzentren nötig.
    Meta Platforms verkauft weder KI-Dienste noch Rechenzentrumsleistung. Trotzdem gehört der Konzern aktuell zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Das zeigt ein Bericht des Wall Street Journal.

    Am Mittwoch hat Meta die starken Ergebnisse aus dem vierten Quartal 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen haben. Der Facebook-Konzern hat seine Investitionen stark ausgeweitet und baut massiv in neue Infrastruktur. Gleichzeitig wächst der Umsatz rasant, und das Unternehmen erwartet auch in den kommenden Monaten weiter starkes Wachstum.

    Vorstandschef Mark Zuckerberg sieht darin erst den Anfang: "Unsere erstklassigen Empfehlungssysteme treiben bereits spürbares Wachstum über unsere Apps und unser Werbegeschäft." Die heutigen Systeme seien jedoch "primitiv im Vergleich zu dem, was bald möglich sein wird".

    Investoren ändern ihre Meinung

    Als Zuckerberg im Oktober erstmals die aggressiven Ausbaupläne für neue Rechenzentren ankündigte, reagierte der Markt nervös. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent. Doch nach der Veröffentlichung der aktuellen Prognose zu den Investitionen im Rahmen der Zahlen zum vierten Quartal änderte sich die Stimmung. Bis zum Börsenschluss am Donnerstag gewann die Aktie mehr als zehn Prozent.

    Der Grund liegt im Kerngeschäft. Meta lieferte überzeugende Hinweise, dass künstliche Intelligenz das Werbegeschäft stärker antreibt als je zuvor. "Ich denke, was wir hier sehen, ist ein nachhaltiger Trend, der weitgehend auf den KI-Investitionen basiert", sagte Benjamin Black, Internetanalyst bei der Deutschen Bank.

    Zum Börsenstart am Freitag fiel die Aktie um 1,57 Prozent auf 726,72 US-Dollar (Stand 15:31 Uhr MEZ).

    Meta Platforms (A)

    +10,37 %
    +12,04 %
    +10,84 %
    +10,81 %
    +7,44 %
    +401,99 %
    +185,71 %
    +558,12 %
    +1.829,12 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    KI braucht mehr Rechenleistung

    "Die Nachfrage nach Rechenressourcen ist schneller gestiegen als unser Angebot", sagte Finanzchefin Susan Li. Man erwarte im Verlauf des Jahres 2026 deutlich mehr Kapazität durch zusätzliche Cloud-Ressourcen. Dennoch bleibe Meta "über weite Teile von 2026 eingeschränkt", bis neue eigene Rechenzentren später im Jahr ans Netz gingen.

    Mehr Klicks, mehr Käufe

    Li erklärte, Meta habe im vierten Quartal die Zahl der Grafikprozessoren für das Training der Werbealgorithmen verdoppelt und eine neue Lernarchitektur eingeführt. Das führte dazu, dass Nutzer auf Facebook 3,5 Prozent häufiger auf Anzeigen klickten. Auf Instagram stiegen die Conversions um mehr als ein Prozent. Über alle Apps hinweg legten die Conversions um drei Prozent zu.

    Auch auf der Seite der Werbekunden setzt Meta auf Automatisierung. Mithilfe von KI sollen Anzeigen künftig automatisch erstellt werden. Laut Li erreichten die Videogenerierungs-Tools im vierten Quartal eine kombinierte Umsatzrate von zehn Milliarden US-Dollar.

    Benjamin Black sieht darin einen strukturellen Vorteil. "Je mehr Rechenleistung die Anzeigenplattform bekommt, desto besser funktioniert sie", sagte er. Wenn Investitionen von gestern das Wachstum von heute antreiben, werde ein rationaler Manager "das Biest weiter füttern".

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 607EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
