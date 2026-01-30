    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klare Verluste - Trump nominiert neuen Fed-Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen mit Verlusten zum Wochenabschluss.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 vorbörslich im Minus.
    • Berichtssaison: Apple und Visa enttäuschen Anleger.
    Aktien New York Ausblick - Klare Verluste - Trump nominiert neuen Fed-Chef
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften sich am Freitag mit deutlichen Verlusten aus der Woche verabschieden. Der Broker IG taxierte den zuletzt eher richtungslosen Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 48.788 Punkte. Für die Woche zeichnet sich damit ein ähnliches Minus ab, für den ersten Monat des Jahres dagegen ein Kursanstieg um 1,5 Prozent. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag 0,7 Prozent tiefer bei 25.691 Punkten. Damit würde er seinen Wochengewinn auf 0,3 Prozent und das Januar-Plus auf 1,7 Prozent eindämmen.

    Marktbeobachter verwiesen darauf, dass der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik gilt, die eher festverzinsliche Wertpapiere als Aktien begünstigen würde. Die Ökonomen von Evercore ISI um Krishna Guha betonten indes, sie sähen den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh eher "als Pragmatiker und nicht als ideologischen Falken in der Tradition der unabhängigen konservativen Zentralbanker." Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgte derweil, dass die Erzeugerpreise im Dezember etwa stärker als erwartet gestiegen sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.576,80€
    Basispreis
    5,28
    Ask
    × 12,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.148,68€
    Basispreis
    6,84
    Ask
    × 10,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neben der Geldpolitik steht vor dem Wochenende weiter die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Bei Apple zeichnete sich vorbörslich ein Kursminus von 0,3 Prozent ab, nachdem der Technologieriese ein überraschend starkes Rekordquartal für seine iPhones berichtet, aber auch von Lieferengpässen für Chips gesprochen hatte.

    Der Halbleiterzulieferer KLA Corp steht nach der jüngsten Rekordjagd mit minus 7,9 Prozent vor Gewinnmitnahmen. Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal lobten, half dem Kurs nicht. Offenbar machten hier einige Anleger ebenso Kasse wie in den zuletzt ähnlich rekordhungrigen Aktien der Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research : Diese sanken vorbörslich um jeweils mehr als zwei Prozent.

    Visa -Papiere verloren 0,8 Prozent, obwohl der Zahlungsdienstleister von starken Ausgaben der Verbraucher profitiert und stärker als erwartet zugelegt hat. Möglicherweise hatten sich Anleger noch stärkere Ergebnisse erwartet - wie zuletzt bei Visas Rivalen Mastercard . Ähnlich wie bei Visa sah es vor dem Wochenende bei Konkurrent American Express aus, dessen Aktien sogar um 2,2 Prozent sanken. Die amerikanische Kreditkartenbranche steht unter Beschuss von Trump, der Mitte Januar mit einer Deckelung der Kreditkartenzinsen gedroht hatte.

    Dagegen konnten sich die Anleger bei Verizon über ein vorbörsliches Kursplus von 5 Prozent freuen. Der Telekomkonzern gewann im vergangenen Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet und plant ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm.

    Beim Konsumgüterriesen Colgate-Palmolive sorgten überraschend gute Zahlen für Kursgewinne von 2,3 Prozent./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 294,3 auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 276,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +27,78 %/+52,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Klare Verluste - Trump nominiert neuen Fed-Chef Die New Yorker Börsen dürften sich am Freitag mit deutlichen Verlusten aus der Woche verabschieden. Der Broker IG taxierte den zuletzt eher richtungslosen Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     