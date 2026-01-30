Aktien New York Ausblick
Klare Verluste - Trump nominiert neuen Fed-Chef
- New Yorker Börsen mit Verlusten zum Wochenabschluss.
- Dow Jones und Nasdaq 100 vorbörslich im Minus.
- Berichtssaison: Apple und Visa enttäuschen Anleger.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften sich am Freitag mit deutlichen Verlusten aus der Woche verabschieden. Der Broker IG taxierte den zuletzt eher richtungslosen Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 48.788 Punkte. Für die Woche zeichnet sich damit ein ähnliches Minus ab, für den ersten Monat des Jahres dagegen ein Kursanstieg um 1,5 Prozent. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag 0,7 Prozent tiefer bei 25.691 Punkten. Damit würde er seinen Wochengewinn auf 0,3 Prozent und das Januar-Plus auf 1,7 Prozent eindämmen.
Marktbeobachter verwiesen darauf, dass der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik gilt, die eher festverzinsliche Wertpapiere als Aktien begünstigen würde. Die Ökonomen von Evercore ISI um Krishna Guha betonten indes, sie sähen den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh eher "als Pragmatiker und nicht als ideologischen Falken in der Tradition der unabhängigen konservativen Zentralbanker." Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgte derweil, dass die Erzeugerpreise im Dezember etwa stärker als erwartet gestiegen sind.
Neben der Geldpolitik steht vor dem Wochenende weiter die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Bei Apple zeichnete sich vorbörslich ein Kursminus von 0,3 Prozent ab, nachdem der Technologieriese ein überraschend starkes Rekordquartal für seine iPhones berichtet, aber auch von Lieferengpässen für Chips gesprochen hatte.
Der Halbleiterzulieferer KLA Corp steht nach der jüngsten Rekordjagd mit minus 7,9 Prozent vor Gewinnmitnahmen. Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal lobten, half dem Kurs nicht. Offenbar machten hier einige Anleger ebenso Kasse wie in den zuletzt ähnlich rekordhungrigen Aktien der Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research : Diese sanken vorbörslich um jeweils mehr als zwei Prozent.
Visa -Papiere verloren 0,8 Prozent, obwohl der Zahlungsdienstleister von starken Ausgaben der Verbraucher profitiert und stärker als erwartet zugelegt hat. Möglicherweise hatten sich Anleger noch stärkere Ergebnisse erwartet - wie zuletzt bei Visas Rivalen Mastercard . Ähnlich wie bei Visa sah es vor dem Wochenende bei Konkurrent American Express aus, dessen Aktien sogar um 2,2 Prozent sanken. Die amerikanische Kreditkartenbranche steht unter Beschuss von Trump, der Mitte Januar mit einer Deckelung der Kreditkartenzinsen gedroht hatte.
Dagegen konnten sich die Anleger bei Verizon über ein vorbörsliches Kursplus von 5 Prozent freuen. Der Telekomkonzern gewann im vergangenen Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet und plant ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm.
Beim Konsumgüterriesen Colgate-Palmolive sorgten überraschend gute Zahlen für Kursgewinne von 2,3 Prozent./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 294,3 auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 276,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +27,78 %/+52,78 % bedeutet.
Ich habe unten die Unternehmensbeschreibung, die man bei marketscreener findet, hineinkopiert. Der erstgenannte groesste Bereich koennte tatsaechlich KI-gefaehrdet sein. Darueberhinaus bin ich skeptisch ob die drei Bereiche zusammengehoeren. Vielleicht ist es denkbar dass angesichts der schlechten Kursentwicklung und der diversen Geschaeftsbereichstruktur irgendwann ein Investor aufkreuzt der eine Aufspaltung verlangt.
Verfrühter Rückblick
Na gut, wenn es was zu feiern gibt will ich mich doch auch mal wieder hier melden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Provinzler !!! Feier schön, egal ob bei den Gauchos oder schon wieder daheim in Marvins neuer Heimat. War mir eine Ehre, Dich vor 10 Jahren kennengelernt zu haben - weiterhin viel Glück und Erfolg. Würde mich natürlich auch interessieren wie Du zu dem Kursverlauf von Admiral stehst; aber so wie ich Dich kenne denkst Du wahrscheinlich eher an Aufstocken als an Verkaufen.