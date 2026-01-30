    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    dpa-AFX-Überblick

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 30.01.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple hat Chip-Engpässe nach iPhone-Rekordquartal.
    • Adidas erzielt Umsatzrekord trotz US-Zollpolitik.
    • Visa steigert Umsatz, Anleger enttäuscht über Ergebnisse.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 30.01.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen

    CUPERTINO - Apple hat nach einem überraschend starken Rekordquartal für seine iPhones Probleme, genug Chips zu bekommen. Aktuell sei nicht absehbar, wie schnell die Lieferengpässe überwunden werden können, sagte Konzernchef Tim Cook. Im Weihnachtsquartal wuchs das iPhone-Geschäft im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 85,3 Milliarden Dollar.

    ROUNDUP: Adidas trotzt US-Zollpolitik - Umsatzrekord und Aktienrückkäufe

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    276,68€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 12,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    231,78€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 11,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz erwirtschaftet wie nie zuvor und sein operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Damit trotzte das Unternehmen negativen Effekten wie der US-Zollpolitik und dem starken Euro. Für die künftige Entwicklung zeigte sich das Management um Konzernchef Björn Gulden zuversichtlich. Deswegen und dank der starken Mittelflüsse kündigte Adidas zudem milliardenschwere Aktienrückkäufe an.

    ROUNDUP: Visa steigert Umsatz und Gewinn - Trumps Zinspläne verunsichern

    SAN FRANCISCO - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat in seinem ersten Geschäftsquartal von starken Ausgaben der Verbraucher profitiert. Umsatz und Gewinn stiegen stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst dennoch mit Kursverlusten quittiert. Möglicherweise hatten sich Anleger noch stärkere Ergebnisse erwartet - wie bei Visas Rivalen Mastercard .

    Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden als erwartet - Aktie legt zu

    NEW YORK - Der US-Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von Werbemaßnahmen im hart umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto rund 616.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Dies sei der beste Quartalswert seit 2019, heißt es weiter. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Im Breitband-Geschäft waren es 372.000 neue Verträge. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent zu.

    American Express steigert Umsatz und Gewinn - Aktie verliert

    NEW YORK - Der Kreditkartenanbieter American Express hat Ende 2025 nicht so stark wie Visa und Mastercard von der Konsumlust der Kunden profitiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf knapp 19 Milliarden US-Dollar (15,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Der Quartalsgewinn legte um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Dollar zu.

    Niedrigere Ölpreise belasten Chevron - Zurückhaltung bei Venezuela

    HOUSTON - Der Ölkonzern Chevron hat im vierten Quartal sinkende Gewinne verzeichnet. Grund waren geringere Preise und der schwache Dollar. Dies konnte nur teilweise durch eine höhere Produktion ausgeglichen werden, wie das Unternehmen am Freitag in Houston mitteilte. So sank der Nettogewinn von 3,2 auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 2,06 auf 1,52 Dollar, Analysten hatte jedoch einen noch größeren Rückgang befürchtet. Die Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel wenig verändert.

    ROUNDUP: Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet - Aktie wenig bewegt

    MÜNCHEN - Das Softwareunternehmen Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Spezialist für Personalmanagement- und Zeitarbeitssoftware war dabei profitabler als zuletzt in Aussicht gestellt. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Wachstum fortsetzen. Die Dividende soll um 15 Cent auf 2,28 Euro je Aktie steigen. An der Börse zeigt sich die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie wenig verändert.

    ROUNDUP: Thyssenkrupp-Chef wirbt vor Aktionären für Konzernumbau

    BOCHUM - Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat bei der Hauptversammlung für den Umbau des Traditionskonzerns geworben. "Lange Zeit wurde Thyssenkrupp als integrierter Industriekonzern geführt", sagte López vor rund 500 Aktionärinnen und Aktionären. Strategische Entscheidungen seien in der Zentrale in Essen getroffen worden. "In Zukunft wird die Thyssenkrupp AG eine Finanzholding sein - eine Beteiligungsgesellschaft, die grundsätzlich Mehrheitsbeteiligungen an starken, eigenverantwortlichen Unternehmen unter einem Dach vereint."

    Kreise: Amazon könnte 50 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

    SAN FRANCISCO - Amazon verhandelt Medienberichten zufolge über eine Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar (42 Milliarden Euro) in den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Zu dem Deal könne auch dazugehören, dass OpenAI Rechenleistung bei Amazon bezieht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der weltgrößte Online-Händler könnte derweil auf KI-Modelle von OpenAI zurückgreifen.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Polen ordert Abwehrsystem zur Bekämpfung von Drohnen
    -ROUNDUP 3: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf -ROUNDUP/Gewinneinbruch bei Bosch: Was sind die größten Baustellen? -Länder stimmen Pflicht für Widerrufsknopf in Onlineshops zu -500 Millionen für Forschung zu Postinfektions-Erkrankungen -Interhyp erwartet keinen großen Immobilienaufschwung in Deutschland -ROUNDUP: Verband will Lastenfahrräder von schmalen Wegen verbannen -ROUNDUP: Koalitionspolitiker schlagen höhere Tabaksteuer in Deutschland vor -RTL: Stefan Raab zieht mit seiner Show ins Spätprogramm -Experten fordern Bußgeld bei 1,1 Promille auf dem Rad -ROUNDUP: Sachsen und Sachsen-Anhalt besiegeln Ausstieg aus Flughafenförderung -Österreich mit Rekord bei Übernachtungen
    -Nach Abmahnung: Shein präzisiert Angaben zu Klimaversprechen -Zalando-Aus bringt Verdi Zulauf
    -Darum ist Dübel-Hersteller Fischer jetzt in Saudi-Arabien -Grünes Licht für CO2-Speicherung im Meeresboden
    -Trump droht mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten
    -Russische Starlink-Drohnen: Ukraine arbeitet mit SpaceX an Lösung -So sieht die neue S-Klasse von Mercedes aus
    -Umfrage: Generation Z zeigt doch hohe Arbeitsbereitschaft -Staatliches Tierhaltungslogo auf 2027 verschoben
    -Lufthansa rüstet Business-Klasse im A380 um
    -Königsklassen-Auslosung: BVB-Atalanta und Leverkusen-Piräus -Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug auf März°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 295,8 auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +10,85 %/+53,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 30.01.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP 2: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen CUPERTINO - Apple hat nach einem überraschend starken Rekordquartal für seine iPhones Probleme, genug Chips zu bekommen. Aktuell sei nicht absehbar, wie schnell die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     