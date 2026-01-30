    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsAT&T AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu AT&T
    Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - AktienrÃ¼ckkauf angekÃ¼ndigt

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Verizon gewinnt 616.000 neue Mobilfunkkunden im Q4.
    • AktienrÃ¼ckkaufprogramm Ã¼ber 25 Milliarden Dollar angekÃ¼ndigt.
    • Umsatz steigt um 2% auf 36,4 Milliarden US-Dollar.
    Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - AktienrÃ¼ckkauf angekÃ¼ndigt
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von WerbemaÃŸnahmen im hart umkÃ¤mpften Markt. Im MobilfunkgeschÃ¤ft wurden netto rund 616.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Dies sei der beste Quartalswert seit 2019, heiÃŸt es weiter. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Im Breitband-GeschÃ¤ft waren es 372.000 neue VertrÃ¤ge.

    Das vierte Quartal beweise, "dass wir wachsen kÃ¶nnen", sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dÃ¼rfte dazu beigetragen haben.

    Separat kÃ¼ndigte das Unternehmen zudem ein AktienrÃ¼ckkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Davon sollen 2026 Papiere im Wert von mindestens 3 Milliarden Dollar zurÃ¼ckgekauft werden. An der BÃ¶rse gab dies der Aktie im frÃ¼hen US-Handel einen krÃ¤ftigen Schub. Zuletzt notierte sie knapp neun Prozent im Plus.

    Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und AT&T stieg im Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 36,4 Milliarden US-Dollar (rund 30,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht Ã¼ber den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,09 Dollar, was ebenfalls Ã¼ber den Markterwartungen lag.

    Im laufende Jahr will der neue Konzernchef 750.000 bis 1 Million neue Mobilfunkkunden gewinnen. Dies entspricht laut Mitteilung in etwa dem zwei- bis dreifachen im vergangenen Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 4,90 bis 4,95 Dollar liegen. FÃ¼r 2025 wurden hier 4,71 Dollar je Aktie verbucht.

    Der Wettbewerber AT&T hatte am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und netto rund 421.000 neue Mobilfunkkunden gewonnen./err/nas/he

     

    ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 35,25 auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,52 % verÃ¤ndert. Der Verlust auf 30 Tage betrÃ¤gt -0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 140,27 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,47 %/+49,36 % bedeutet.




