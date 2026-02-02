    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Nach Kurssturz

    Analysten sehen eine Chance: Diese Aktie könnte sich verdoppeln!

    Nach fast einem Drittel Kursverlust rät Citi zum Kauf von Spotify. Analysten sehen Chancen durch Preisstrategie, Aktienrückkäufe und KI-Offensive.

    Nach Kurssturz - Analysten sehen eine Chance: Diese Aktie könnte sich verdoppeln!
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Nach einem Rückgang von fast 36 Prozent seit dem Juni-Hoch stuft die Investmentbank Citi die Spotify-Aktie nun wieder auf "Buy" hoch und behält das Kursziel von 650 US-Dollar bei. Analyst Jason Bazinet begründet die Entscheidung mit der attraktiven Bewertung nach dem Kursrutsch. Er schrieb in einer Notiz vom Donnerstag, dass die Kursverluste nicht durch die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bedingt seien.

    Vielmehr sei die Aktie Opfer einer Rotation aus Tech-Aktien gewesen, die besser gegen Risiken wie Zölle, künstliche Intelligenz und Rezessionssorgen im frühen Jahr 2025 geschützt waren. "Als diese Risiken nachließen, rotierten die Anleger aus Tier-II-Technologieaktien heraus, was zu einem jüngsten Bewertungsabschlag bei Unternehmen wie Spotify führte."

    Preisstrategien und KI als Wachstumstreiber

    Bazinet betont, dass sich in mehreren europäischen Märkten nur moderate Preiserhöhungen gezeigt haben. Gleichzeitig seien viele der dortigen KI-Features, etwa KI-DJs oder Playlists, noch nicht ausgerollt. Er vermutet, dass Spotify bewusst "KI-Funktionen beibehält, um zukünftige Preiserhöhungen zu unterstützen".

    Die Aussicht auf steigende Preise sowohl bei Spotify als auch bei Wettbewerbern sieht der Analyst als positiven Faktor. Wo Spotify die Preise bereits angehoben habe, seien die Konkurrenten bisher noch nicht gefolgt. Falls diese nachziehen, könne Spotify Marktanteile halten und gleichzeitig die Gewinnmargen verbessern.

     

    Chancen und Risiken klar abgewogen

    Bazinet weist aber auch auf Risiken hin: Sollte die Konkurrenz die Preise nicht anpassen, könnte Spotify Schwierigkeiten haben, eigene Preiserhöhungen durchzusetzen. "Wenn die DSP-Konkurrenten (digitale Streamingplattformen) ihre Preise nicht erhöhen, befürchten die Anleger vermutlich, dass Spotify die Preise nicht weiter anheben kann", so Bazinet. Dies könnte zu Sorgen um eine Kompression der Bruttomargen führen.

    Neben der Preisstrategie könnten auch Aktienrückkäufe und steigende Werbemargen das Potenzial der Aktie stützen. Citi sieht in der aktuellen Situation daher eine Wendungschance für Spotify nach dem deutlichen Kursrückgang.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
