    Hamburg stellt sich gegen Söder-Vorstoß zum Finanzausgleich

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburg lehnt Neuordnung der Finanzbeziehungen ab.
    • Finanzsenator Dressel kritisiert parteipolitische Motive.
    • Unionspolitiker drohen mit Kündigung des Finanzausgleichs.
    Hamburg stellt sich gegen Söder-Vorstoß zum Finanzausgleich
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs rot-grüner Senat lehnt den Vorstoß zur Neuordnung der Finanzbeziehungen der Bundesländer strikt ab. "Als Zahlerland im Länderfinanzausgleich sagen wir deutlich: Wir stehen zum Länderfinanzausgleich, wir halten uns an getroffene Vereinbarungen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Hamburg bleibe solidarisch im Länderverbund.

    Dressel: Parteipolitisch motivierter Vorstoß

    "Dieser parteipolitisch motivierte Vorstoß heute ist ebenso abseitig wie die vom Freistaat Bayern - zufällig vor der Landtagswahl gestartete - Klage gegen den von ihm selbst mit beschlossenen Länderfinanzausgleich", sagte Dressel. Solche Angriffe machten sachgerechte Reformen immer schwieriger.

    Die Erbschaftsteuer müsse reformiert werden, Ausnahmen müssten reduziert werden. Aber eine Regionalisierung sollte es nicht geben, betonte Dressel. "Ein Steuerdumping zwischen den Ländern bei der Erbschaftsteuer ist doch absurd und unwürdig: Will Herr Söder etwa reiche Erblasser in ihrer letzten Lebensphase an den Tegernsee locken?" Bei der Grunderwerbsteuer sei Hamburg dagegen schon für Länderöffnungsklauseln, etwa für den familiären Ersterwerb oder für Sozialwohnungen.

    Unionspolitiker drohen mit Kündigung des Finanzausgleichs

    Zuvor hatten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Stuttgarter CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel eine Reform des Länderfinanzausgleichs gefordert. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin sprachen sie sich für zügige Verhandlungen über eine Neuordnung der Finanzbeziehungen und einen "Deckel" gegen eine Überlastung der Geberländer aus.

    Dabei verwiesen sie auch auf die Möglichkeit, dass die drei Länder den Finanzausgleich 2030 kündigen könnten. Wenn es bis dahin keine Lösung gebe, werde man das gemeinsam entscheiden müssen, sagte Söder. "Dann muss verhandelt werden und eine neue Lösung gefunden werden."/klm/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
