Trump krönt Warsh zum neuen Zins-Zaren - das könnte ein Fehler sein

Trump sparte nicht mit Superlativen: Er habe keinen Zweifel, dass Warsh als einer der "GROßEN Fed-Vorsitzenden“ in die Geschichte eingehen werde. Für Warsh ist es eine späte Genugtuung, nachdem Trump ihn 2017 bei der Auswahl zugunsten von Powell übergangen hatte – eine Entscheidung, die der Präsident später mehrfach öffentlich bereute.

Die Katze ist aus dem Sack. Via Truth Social verkündete Präsident Donald Trump am Freitag seine Absicht, Kevin Warsh zum Nachfolger von Jerome Powell zu machen. Warsh, der bereits von 2006 bis 2011 im Gouverneursrat der Federal Reserve saß und als Wall-Street-Insider gilt, soll das Amt im Mai übernehmen, wenn Powells Amtszeit endet.

Das Chamäleon-Dilemma: Falke oder Taube?

Die größte Frage, die Investoren derzeit umtreibt, lautet: Welcher Kevin Warsh wird die Fed leiten?

- Der historische Falke: Während der Finanzkrise 2008 galt Warsh als unnachgiebiger Inflationswächter, der selbst in der tiefsten Rezession vor einer zu lockeren Geldpolitik warnte.

- Die taktische Taube: Im Jahr 2025 vollzog Warsh eine bemerkenswerte Kehrtwende und forderte öffentlich deutlich niedrigere Zinsen – eine Position, die ihn direkt an die Seite Trumps rückte.

Analysten wie Michael Feroli von JPMorgan fragen sich, ob diese neue "taubenhafte" Haltung von Dauer ist oder nur ein taktisches Manöver war, um den "Litmustest" für Trumps Nominierung zu bestehen.

Gefahr für die Unabhängigkeit der Notenbank

Die Nominierung fällt in eine Phase beispielloser politischer Angriffe auf die Fed. Trump hat bereits offen über eine stärkere Kontrolle des Weißen Hauses über Zinsentscheidungen nachgedacht. Die Personalie Warsh ist hierbei strategisch: Er forderte im vergangenen Sommer einen "Regimewechsel" bei der Fed und kritisierte das "Glaubwürdigkeitsdefizit" der aktuellen Führung.

Kritiker fürchten, dass Warsh die Fed zu einem verlängerten Arm des Weißen Hauses machen könnte. Hinzu kommt eine pikante familiäre Komponente: Warsh ist der Schwiegersohn des Estée-Lauder-Erben Ronald Lauder, einem langjährigen Trump-Vertrauten und millionenschweren Großspender.

Blockade im Senat: Die Justiz-Fehde

Trotz der Nominierung ist Warshs Weg an die Spitze nicht frei von Hürden. Der republikanische Senator Thom Tillis kündigte an, jede Fed-Nominierung zu blockieren, bis die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Jerome Powell wegen eines Bauprojekts der Fed-Zentrale geklärt sind. Powell bezeichnete diese Ermittlungen als Vorwand, um die Unabhängigkeit der Notenbank zu untergraben.

Marktreaktion: Volatilität voraus, aber keine Panik

Die Finanzmärkte reagierten verhalten nervös:

- Aktien: US-Futures gaben nach.

- Anleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte

- US-Dollar: Der Dollar legte zu, nachdem Trump seine Ankündigung auf Truth Social machte, was darauf hindeutet, dass die Händler ihre Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik unter Warsh zurückschraubten.

- Bilanz-Schock: Ein echtes Risiko für die Märkte liegt in Warshs Abneigung gegen die massiven Anleihekäufe der Fed. Sollte er die Notenbankbilanz aggressiv abbauen, könnten die Renditen von Staatsanleihen sprunghaft steigen und die Staatsfinanzierung sowie den Immobilienmarkt massiv unter Druck setzen.

Dann allerdings würde er sich sehr schnell sehr unbeliebt bei Trump machen, der auf eine günstige Finanzierung des gewaltigen US-Schuldenbergs angewiesen ist. Mit Kevin Warsh bekommt die Fed einen Chef, der das System von innen heraus reformieren will. Ob er Trumps loyaler Erfüllungsgehilfe wird oder – wie Powell vor ihm – im Amt zum unabhängigen Hüter der Stabilität mutiert, wird für die Entwicklung der US-Wirtschaft in den kommenden Jahren entscheidend sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

