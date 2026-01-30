    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Fed-Beben in Washington

    1553 Aufrufe 1553 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump krönt Warsh zum neuen Zins-Zaren - das könnte ein Fehler sein

    Mit der Nominierung von Kevin Warsh zum nächsten Fed-Chef sucht Donald Trump den Bruch mit der Ära Powell. Doch die Märkte sehen in Warsh keine Marionette.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump nominiert Warsh als Fed-Chef, bricht mit Powell.
    • Warshs Haltung: Falke oder Taube? Unklarheit bleibt.
    • Blockade im Senat: Tillis stoppt Nominierung bis Klärung.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Fed-Beben in Washington - Trump krönt Warsh zum neuen Zins-Zaren - das könnte ein Fehler sein
    Foto: wO-Gemini

    Die Katze ist aus dem Sack. Via Truth Social verkündete Präsident Donald Trump am Freitag seine Absicht, Kevin Warsh zum Nachfolger von Jerome Powell zu machen. Warsh, der bereits von 2006 bis 2011 im Gouverneursrat der Federal Reserve saß und als Wall-Street-Insider gilt, soll das Amt im Mai übernehmen, wenn Powells Amtszeit endet.

    Trump sparte nicht mit Superlativen: Er habe keinen Zweifel, dass Warsh als einer der "GROßEN Fed-Vorsitzenden“ in die Geschichte eingehen werde. Für Warsh ist es eine späte Genugtuung, nachdem Trump ihn 2017 bei der Auswahl zugunsten von Powell übergangen hatte – eine Entscheidung, die der Präsident später mehrfach öffentlich bereute.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2026 Future!
    Long
    58,00€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,00€
    Basispreis
    4,15
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Chamäleon-Dilemma: Falke oder Taube?

    Die größte Frage, die Investoren derzeit umtreibt, lautet: Welcher Kevin Warsh wird die Fed leiten?

    - Der historische Falke: Während der Finanzkrise 2008 galt Warsh als unnachgiebiger Inflationswächter, der selbst in der tiefsten Rezession vor einer zu lockeren Geldpolitik warnte.

    - Die taktische Taube: Im Jahr 2025 vollzog Warsh eine bemerkenswerte Kehrtwende und forderte öffentlich deutlich niedrigere Zinsen – eine Position, die ihn direkt an die Seite Trumps rückte.

    Analysten wie Michael Feroli von JPMorgan fragen sich, ob diese neue "taubenhafte" Haltung von Dauer ist oder nur ein taktisches Manöver war, um den "Litmustest" für Trumps Nominierung zu bestehen.

    Gefahr für die Unabhängigkeit der Notenbank

    Die Nominierung fällt in eine Phase beispielloser politischer Angriffe auf die Fed. Trump hat bereits offen über eine stärkere Kontrolle des Weißen Hauses über Zinsentscheidungen nachgedacht. Die Personalie Warsh ist hierbei strategisch: Er forderte im vergangenen Sommer einen "Regimewechsel" bei der Fed und kritisierte das "Glaubwürdigkeitsdefizit" der aktuellen Führung.

    Kritiker fürchten, dass Warsh die Fed zu einem verlängerten Arm des Weißen Hauses machen könnte. Hinzu kommt eine pikante familiäre Komponente: Warsh ist der Schwiegersohn des Estée-Lauder-Erben Ronald Lauder, einem langjährigen Trump-Vertrauten und millionenschweren Großspender.

    Blockade im Senat: Die Justiz-Fehde

    Trotz der Nominierung ist Warshs Weg an die Spitze nicht frei von Hürden. Der republikanische Senator Thom Tillis kündigte an, jede Fed-Nominierung zu blockieren, bis die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Jerome Powell wegen eines Bauprojekts der Fed-Zentrale geklärt sind. Powell bezeichnete diese Ermittlungen als Vorwand, um die Unabhängigkeit der Notenbank zu untergraben.

    Marktreaktion: Volatilität voraus, aber keine Panik

    Die Finanzmärkte reagierten verhalten nervös:

    - Aktien: US-Futures gaben nach.

    - Anleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte

    - US-Dollar: Der Dollar legte zu, nachdem Trump seine Ankündigung auf Truth Social machte, was darauf hindeutet, dass die Händler ihre Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik unter Warsh zurückschraubten.

    - Bilanz-Schock: Ein echtes Risiko für die Märkte liegt in Warshs Abneigung gegen die massiven Anleihekäufe der Fed. Sollte er die Notenbankbilanz aggressiv abbauen, könnten die Renditen von Staatsanleihen sprunghaft steigen und die Staatsfinanzierung sowie den Immobilienmarkt massiv unter Druck setzen.

    Dann allerdings würde er sich sehr schnell sehr unbeliebt bei Trump machen, der auf eine günstige Finanzierung des gewaltigen US-Schuldenbergs angewiesen ist. Mit Kevin Warsh bekommt die Fed einen Chef, der das System von innen heraus reformieren will. Ob er Trumps loyaler Erfüllungsgehilfe wird oder – wie Powell vor ihm – im Amt zum unabhängigen Hüter der Stabilität mutiert, wird für die Entwicklung der US-Wirtschaft in den kommenden Jahren entscheidend sein.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fed-Beben in Washington Trump krönt Warsh zum neuen Zins-Zaren - das könnte ein Fehler sein Mit der Nominierung von Kevin Warsh zum nächsten Fed-Chef sucht Donald Trump den Bruch mit der Ära Powell. Doch die Märkte sehen in Warsh keine Marionette.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     