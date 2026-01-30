BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 136 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Frankreich gebe es "Licht am Ende des Budget-Tunnels", schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den Plan, den Immobilienmarkt anzuschieben. Er ließ dies in seine Schätzungen für den Infrastrukturkonzern Vinci einfließen und nannte mit Saint Gobain und Rockwool auch überzeugende Profiteure im Baustoffbereich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 121,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 136
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
