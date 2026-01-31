    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Rekordwachstum seit 1987

    Die Wirtschaft von Taiwan explodiert – und KI ist der Treiber!

    Taiwan meldet das schnellste Quartalswachstum seit 1987. KI, Chips und ein US-Handelsdeal treiben die Wirtschaft auf Rekordkurs.

    Rekordwachstum seit 1987 - Die Wirtschaft von Taiwan explodiert – und KI ist der Treiber!
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Taiwans Wirtschaft hat im vierten Quartal ein Tempo erreicht, das zuletzt 1987 verzeichnet wurde. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 12,68 Prozent und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich, die lediglich 8,75 Prozent prognostiziert hatten. Für das Gesamtjahr 2025 lag das Wachstum bei 8,63 Prozent und übertraf damit die Vorhersage von 7,5 Prozent. Dies geht aus Angaben des Statistikamts in Taipeh hervor.

    KI-Treibstoff für den Boom

    Die explosive Nachfrage nach Technologien für künstliche Intelligenz wird als Hauptmotor des Wachstums gesehen. Lynn Song, Chefvolkswirtin für Greater China bei der ING Bank, erklärte, die Ergebnisse des vierten Quartals hätten "die Markterwartungen erneut übertroffen".

    "Taiwan ist nach wie vor einer der Hauptnutznießer des Technologiebooms."

     Song betonte zudem, dass das Wachstum 2025 "auf einem bereits beeindruckenden Ergebnis für 2024 aufbaue".

    Auch die Finanzmärkte rechnen mit weiterem Aufschwung. Mehrere Institute hoben ihre Wachstumsprognosen für 2026 über die 3,67 Prozent der Zentralbank an. Goldman Sachs erhöhte seine Schätzung auf 5,1 Prozent, nach zuvor 4,4 Prozent.

    TSMC investiert in die Zukunft

    Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Asiens wertvollstes Unternehmen, kündigte an, bis zu 56 Milliarden US-Dollar an Investitionen für 2026 einzuplanen – deutlich mehr als erwartet. TSMC rechnet zudem mit einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent, schneller als Analysten prognostiziert hatten. Nvidia-CEO Jensen Huang betonte in einem Interview, dass Nvidia derzeit der größte Kunde von TSMC sei und Apple überholt habe, das zuvor lange die Spitzenposition innehatte.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -2,65 %
    -0,63 %
    +8,74 %
    +8,13 %
    +58,42 %
    +263,25 %
    +165,42 %
    +1.388,34 %
    +3.852,18 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800

    Handelspakt mit den USA stärkt Wirtschaft

    Die Zuversicht wird zusätzlich durch den jüngst geschlossenen Handelsdeal zwischen den USA und Taiwan gestützt. Der Pakt senkt die Zölle auf taiwanesische Güter von 20 auf 15 Prozent und verpflichtet taiwanesische Firmen zu Investitionen und Finanzierungen in den USA von bis zu 500 Milliarden US-Dollar.

    Taiwans Exporte erreichten 2025 Rekordhöhen. Mehr als 60 Prozent der Lieferungen, darunter die spezialisierten Hochleistungschips, waren von US-Zöllen befreit, während Washington eine Untersuchung von wichtigen Importen durchführte. Auch der Handelsüberschuss mit den USA stieg auf ein Rekordniveau von 150,1 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (64,7 Milliarden US-Dollar).

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Saskia Reh
