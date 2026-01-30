Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.01. - US Tech 100 schwach -0,61 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.871,67 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Verizon Communications +7,78 %, Sherwin-Williams +2,21 %, Caterpillar +1,35 %, Chevron Corporation +1,35 %, Honeywell International +1,31 %
Flop-Werte: American Express -1,60 %, Apple -1,06 %, 3M -0,90 %, Unitedhealth Group -0,69 %, Nike (B) -0,38 %
Der US Tech 100 steht bei 25.720,63 PKT und verliert bisher -0,61 %.
Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +9,56 %, T-Mobile US +3,55 %, Tesla +2,29 %, Cintas +2,01 %, Gilead Sciences +1,87 %
Flop-Werte: Western Digital -4,95 %, Advanced Micro Devices -3,44 %, Axon Enterprise -3,28 %, AppLovin Registered (A) -3,27 %, Take-Two Interactive Software -2,75 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.940,27 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +9,56 %, Verizon Communications +7,78 %, Air Products & Chemicals +5,66 %, Colgate-Palmolive +5,59 %, Church & Dwight +4,57 %
Flop-Werte: Freeport-McMoRan -6,94 %, Newmont Corporation -6,17 %, Albemarle -5,19 %, Carvana Registered (A) -5,13 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -4,97 %
