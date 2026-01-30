    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Starke Performance Jenoptik Aktie legt zu - 30.01.2026

    Am 30.01.2026 ist die Jenoptik Aktie, bisher, um +8,36 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Jenoptik Aktie.

    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

    Jenoptik Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jenoptik Aktie. Mit einer Performance von +8,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +1,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,57, mit einem Plus von +8,36 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +35,68 % bei Jenoptik.

    Allein seit letzter Woche ist die Jenoptik Aktie damit um +19,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,74 %. Im Jahr 2026 gab es für Jenoptik bisher ein Plus von +36,65 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

    Jenoptik Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,46 %
    1 Monat +37,74 %
    3 Monate +35,68 %
    1 Jahr +22,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Jenoptik Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Jenoptik Aktie, die aktuell bei 26,08 EUR liegt und als möglicher Ausbruchspunkt für eine Aufwärtsbewegung in Richtung 29 und 31 EUR betrachtet wird. Analysten erwarten für 2026 ein Umsatz- und Margenwachstum, unterstützt durch die starke Nachfrage im Halbleitermarkt. Die enge Verbindung zu ASML wird als strategischer Vorteil hervorgehoben, während Anleger ihre Positionen anpassen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.

    Zur Jenoptik Diskussion

    Informationen zur Jenoptik Aktie

    Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd.EUR € wert.

    Dax auf Erholungskurs nach schwacher Woche


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag etwas erholt. Inflationsdaten aus Deutschland hatte keinen größeren Einfluss auf die wichtigen Indizes. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,1 Prozent über dem Niveau des …

    Börsen Update Europa - 30.01. - FTSE Athex 20 stark +1,75 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Carl Zeiss Meditec, KLA Corporation und Co.

    Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -9,06 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,03 %.

    Jenoptik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jenoptik

    +8,68 %
    +18,08 %
    +38,54 %
    +35,73 %
    +22,06 %
    -14,60 %
    -13,77 %
    +98,17 %
    +31,74 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
