BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 149,6EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



