    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 149,6EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Carole Madjo
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 190
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00, was eine Steigerung von +26,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     