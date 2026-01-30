BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 149,6EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
