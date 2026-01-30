DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm lieferten Rückenwind für den Sportartikelhersteller, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da derzeit nichts auf eine abflauende Markendynamik hindeute, sollten die Markterwartungen für 2026 gut erreichbar sein./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 149,6EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



