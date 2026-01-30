    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland und Israel trainieren Abwehr von Cyberangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Israel trainieren Cyberabwehr gemeinsam.
    • Übung "Blue Horizon" stärkt Sicherheitskooperation.
    • Geplanter "Cyberdome" soll vor Angriffen schützen.
    Deutschland und Israel trainieren Abwehr von Cyberangriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Israel haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung mit dem Namen "Blue Horizon" war demnach der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und Sicherheitspakt, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich vereinbart hatten.

    "Cyberdome" soll vor Angriffen schützen

    Der Pakt sieht unter anderem eine enge Vernetzung der Sicherheitsbehörden beider Länder sowie eine noch engere Kooperation in den Bereichen Cyberkriminalität, Künstliche Intelligenz (KI) und Drohnenabwehr vor.

    Bei der Übung sollten sich Experten beider Seiten laut Innenministerium besser kennenlernen. Kern der Zusammenarbeit ist demnach der Aufbau eines deutschen "Cyberdomes", angelehnt an das israelische Modell.

    Israel hat Erfahrung mit Cyberangriffen

    Der "Cyberdome" ist israelischen Angaben zufolge ein Verteidigungssystem, das unterschiedliche Daten zusammenführt und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Schwachstellen oder auch Bedrohungen im Netz erkennt. Organisationen können auf diese Weise frühzeitig vor möglichen Hackerangriffen gewarnt werden.

    Israel gilt als Vorreiter im Bereich Cybersicherheit. Die oftmals iranischen Cyberattacken zielen Experten zufolge darauf, Israels Infrastruktur zu sabotieren, Daten zu sammeln sowie Falschnachrichten zu verbreiten. Israel arbeitet mit mehreren Verbündeten zusammen, um solche Angriffe abzuwehren./hrz/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland und Israel trainieren Abwehr von Cyberangriff Deutschland und Israel haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung mit dem Namen "Blue Horizon" war demnach der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     