Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, insbesondere im Kontext der Halbleiterbranche und der starken Partnerschaft mit ASML. Die Kursentwicklung zeigt eine steigende Tendenz, mit einem Tageshoch von 26,08 EUR und einem angestrebten Kursziel von 30 EUR. Analysten erwarten für 2026 weiteres Umsatz- und Margenwachstum.