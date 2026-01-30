Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Jenoptik
Tagesperformance: +7,67 %
Platz 1
Performance 1M: +37,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, insbesondere im Kontext der Halbleiterbranche und der starken Partnerschaft mit ASML. Die Kursentwicklung zeigt eine steigende Tendenz, mit einem Tageshoch von 26,08 EUR und einem angestrebten Kursziel von 30 EUR. Analysten erwarten für 2026 weiteres Umsatz- und Margenwachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +6,60 %
Platz 2
Performance 1M: +10,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursverfall von 10% in den letzten 14 Tagen, ausgelöst durch den Verkauf von Aktien durch Klatten, sehen einige Anleger eine Kaufchance bei 32,15 Euro. Während einige optimistisch auf eine Erholung über 34 Euro hoffen, sind andere vorsichtig und planen kurzfristige Käufe bei 30,5 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 3
Performance 1M: +22,13 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 4
Performance 1M: +20,27 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 5
Performance 1M: -19,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Das Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Historisch hohe Bewertungen werden hinterfragt, während einige Anleger die aktuellen Zahlen als positiv und die Aktie als unterbewertet ansehen. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, was die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 6
Performance 1M: +14,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, geprägt von Skepsis über die Kursentwicklung (-X% in 14 Tagen) und der Forderung nach Unternehmensnachrichten. Analysten sehen jedoch Potenzial mit einer Empfehlung von 'Outperform' und einem fairen Wert von 10 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -3,14 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 8
Performance 1M: -1,31 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +17,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, gestützt durch die Kooperation mit TAYTAN und der Erwartung signifikanter militärischer Aufträge. Trotz einer Volatilität in den letzten 14 Tagen, pendelt der Kurs um 80 EUR. Leerverkäufe werden als Risiko betrachtet, jedoch glauben viele, dass die Nachfrage steigen wird, was die langfristigen Aussichten verbessert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
