pferdewetten.de AG: Abschreibungen drücken EBITDA 2024 auf -18,8 Mio. €
Trotz kräftigem Umsatzsprung gerät das EBITDA der pferdewetten.de AG 2024 durch hohe Sondereffekte unter Druck – doch bereits 2025 zeichnet sich eine Trendwende ab.
- Das EBITDA der pferdewetten.de AG wird für 2024 auf circa minus 18,8 Mio. Euro sinken aufgrund außerordentlicher Abschreibungen.
- Diese Abschreibungen betreffen Bilanzansätze im Beteiligungsbereich und latente Steuern und belaufen sich auf etwa 9 Mio. Euro.
- Der Gross Gaming Revenue (GGR) für 2024 beträgt circa 68,4 Mio. Euro.
- Der Umsatz für 2024 liegt bei circa 46,3 Mio. Euro, was eine Steigerung von 82% im Vergleich zu 2023 (25,4 Mio. Euro) darstellt.
- Für 2025 wird eine weitere Umsatzsteigerung um über 20% auf circa 55 bis 57 Mio. Euro erwartet, mit einem EBITDA von plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro.
- Die Informationen stammen aus einer Insidermitteilung der pferdewetten.de AG, veröffentlicht am 30. Januar 2026.
