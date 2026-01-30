Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 1
Performance 1M: -8,55 %
Performance 1M: -8,55 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 2
Performance 1M: -9,09 %
Performance 1M: -9,09 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 3
Performance 1M: -6,65 %
Performance 1M: -6,65 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 4
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
DANONE
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -12,57 %
Performance 1M: -12,57 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte