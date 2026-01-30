AppLovin Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 30.01.2026

Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 428,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,68 % nachgegeben, was einem Verlust von -45,98 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei AppLovin Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,67 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -3,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -18,71 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -20,20 % 3 Monate -12,67 % 1 Jahr +33,34 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,76 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.