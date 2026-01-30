Sierra Madre gibt Abschluss der zweiten Tranche seiner 57,5-Millionen-Dollar-Emission bekannt

Vancouver, British Columbia – 30. Januar 2026 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-intervi ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) seiner zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (die „Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 1,30 Dollar pro Zeichnungsschein (der „Ausgabepreis“) abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche hat das Unternehmen 13.709.576 Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 17.822.449 Dollar ausgegeben. Zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche hat das Unternehmen insgesamt 44.231.300 Zeichnungsscheine zu einem Gesamtbruttoerlös von 57.500.690 $ (das „Angebot“) ausgegeben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler. Beacon Securities Limited („Beacon“) fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp., BMO Capital Markets und VSA Capital Limited (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Angebot wurde in Verbindung mit der geplanten Übernahme (die „Transaktion“) der Del Toro-Silbermine im Bezirk Chalchihuites in Mexiko („Del Toro“) von First Majestic Silver Corp. durch das Unternehmen durchgeführt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025).

Jeder Zeichnungsschein gilt als ausgeübt, ohne dass eine zusätzliche Gegenleistung zu zahlen ist und ohne dass der Inhaber weitere Maßnahmen ergreifen muss, für eine Stammaktie des Unternehmens (eine „zugrunde liegende Aktie“) nach Erfüllung bestimmter Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Unternehmens-, Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion (zusammenfassend als „Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto“ bezeichnet).