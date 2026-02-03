Abnehmpille schlägt ein
Starker Start ins neue Jahr - Novo Nordisk zeigt Eli Lilly die Rücklichter!
Nach einem schwachen Vorjahr meldet sich Novo Nordisk 2026 eindrucksvoll zurück. Die neue Wegovy-Tablette sorgt in den USA für einen starken Marktstart. Das könnte der Aktie weiter auf die Sprünge helfen.
- Novo Nordisk startet stark mit Wegovy-Tablette in USA.
- Über 26.000 Verschreibungen in zwei Wochen erzielt.
- Aktie steigt um 16%, Konkurrenz verliert an Boden.
- Report: Vorsicht, geheim!
Investoren beobachten die Verschreibungsdaten genau, denn sie gelten als wichtiger Frühindikator dafür, ob Novo Nordisk seinen First-Mover-Vorteil gegenüber dem US-Rivalen Eli Lilly ausspielen kann. Zwar wird erwartet, dass injizierbare GLP-1-Medikamente den Markt noch über Jahre dominieren, doch orale Therapien bieten einen klaren Komfortvorteil und könnten neue Patientengruppen erschließen – insbesondere im stark wachsenden Selbstzahlermarkt in den USA.
An der Börse hat Novo Nordisk klar die Nase vorne
Nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufiger Kursentwicklung zeigt sich nun eine klare Trendwende. Während der Eli Lilly Kurs 2026 bislang rund vier Prozent an Wert verloren hat, legte Novo Nordisk Kurs im selben Zeitraum um etwa 16 Prozent zu. Der US-Konkurrent wartet weiterhin auf die FDA-Zulassung seiner Abnehmpille Orforglipron. Die US-Behörde hat den Entscheidungstermin auf den 10. April 2026 festgelegt.
Die Zulassung der Wegovy-Tablette durch die US-Arzneimittelbehörde im Dezember verschaffte dem dänischen Konzern einen entscheidenden Vorsprung im Rennen um orale Adipositas-Medikamente.
Zwar konnte Eli Lilly in den vergangenen Jahren einen Marktanteil von rund 60 Prozent im lukrativen Adipositas-Segment aufbauen, doch der aktuelle Jahresstart deutet darauf hin, dass Novo Nordisk Boden gutmacht. Die frühen Verschreibungszahlen übertreffen laut Analysten sogar die Markteinführungen früherer GLP-1-Präparate und senden ein starkes Signal an den Markt.
Mein Tipp: Über 50 Euro einsteigen
Novo Nordisk scheint operativ wieder auf Kurs zu kommen. Der starke Start der Wegovy-Pille zeigt, dass das Unternehmen seine Innovationsführerschaft im Adipositasmarkt wieder ausbaut. Gelingt es der Aktie, sich nachhaltig über der Marke von 50 Euro zu etablieren, könnte 2026 der Beginn einer stabileren Aufwärtsphase werden. Für langfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit trotz hoher Konkurrenz ein spannender Kandidat.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
