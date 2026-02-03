    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Abnehmpille schlägt ein

    753 Aufrufe 753 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starker Start ins neue Jahr - Novo Nordisk zeigt Eli Lilly die Rücklichter!

    Nach einem schwachen Vorjahr meldet sich Novo Nordisk 2026 eindrucksvoll zurück. Die neue Wegovy-Tablette sorgt in den USA für einen starken Marktstart. Das könnte der Aktie weiter auf die Sprünge helfen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk startet stark mit Wegovy-Tablette in USA.
    • Über 26.000 Verschreibungen in zwei Wochen erzielt.
    • Aktie steigt um 16%, Konkurrenz verliert an Boden.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Abnehmpille schlägt ein - Starker Start ins neue Jahr - Novo Nordisk zeigt Eli Lilly die Rücklichter!
    Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg - NurPhoto

    Novo Nordisk ist mit einem Ausrufezeichen ins neue Jahr gestartet. In der zweiten vollen Woche nach der Markteinführung wurde die neue Wegovy-Tablette in den USA mehr als 26.000 Mal verschrieben. Konkret lag die Zahl der Rezepte in der Woche bis zum 23. Januar bei 26.109, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens IQVIA hervorgeht, wie Reuters berichtet. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sehen in den Zahlen einen sehr starken Marktstart des oralen Medikaments.

    Bereits in den ersten vier Tagen nach der Markteinführung am 5. Januar wurden 3.071 Verschreibungen registriert. In der darauffolgenden Woche bis zum 16. Januar sprang die Zahl auf über 18.000. Die Dynamik unterstreicht die hohe Nachfrage nach einer nadelfreien Alternative zu den bisher dominierenden Injektionspräparaten zur Gewichtsreduktion.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    987,30€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 12,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.094,28€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Investoren beobachten die Verschreibungsdaten genau, denn sie gelten als wichtiger Frühindikator dafür, ob Novo Nordisk seinen First-Mover-Vorteil gegenüber dem US-Rivalen Eli Lilly ausspielen kann. Zwar wird erwartet, dass injizierbare GLP-1-Medikamente den Markt noch über Jahre dominieren, doch orale Therapien bieten einen klaren Komfortvorteil und könnten neue Patientengruppen erschließen – insbesondere im stark wachsenden Selbstzahlermarkt in den USA.

    An der Börse hat Novo Nordisk klar die Nase vorne

    Nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufiger Kursentwicklung zeigt sich nun eine klare Trendwende. Während der Eli Lilly Kurs 2026 bislang rund vier Prozent an Wert verloren hat, legte Novo Nordisk Kurs im selben Zeitraum um etwa 16 Prozent zu. Der US-Konkurrent wartet weiterhin auf die FDA-Zulassung seiner Abnehmpille Orforglipron. Die US-Behörde hat den Entscheidungstermin auf den 10. April 2026 festgelegt.

    Die Zulassung der Wegovy-Tablette durch die US-Arzneimittelbehörde im Dezember verschaffte dem dänischen Konzern einen entscheidenden Vorsprung im Rennen um orale Adipositas-Medikamente. 

    Zwar konnte Eli Lilly in den vergangenen Jahren einen Marktanteil von rund 60 Prozent im lukrativen Adipositas-Segment aufbauen, doch der aktuelle Jahresstart deutet darauf hin, dass Novo Nordisk Boden gutmacht. Die frühen Verschreibungszahlen übertreffen laut Analysten sogar die Markteinführungen früherer GLP-1-Präparate und senden ein starkes Signal an den Markt.

    Mein Tipp: Über 50 Euro einsteigen

    Novo Nordisk scheint operativ wieder auf Kurs zu kommen. Der starke Start der Wegovy-Pille zeigt, dass das Unternehmen seine Innovationsführerschaft im Adipositasmarkt wieder ausbaut. Gelingt es der Aktie, sich nachhaltig über der Marke von 50 Euro zu etablieren, könnte 2026 der Beginn einer stabileren Aufwärtsphase werden. Für langfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit trotz hoher Konkurrenz ein spannender Kandidat.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1096,34$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Abnehmpille schlägt ein Starker Start ins neue Jahr - Novo Nordisk zeigt Eli Lilly die Rücklichter! Nach einem schwachen Vorjahr meldet sich Novo Nordisk 2026 eindrucksvoll zurück. Die neue Wegovy-Tablette sorgt in den USA für einen starken Marktstart. Das könnte der Aktie weiter auf die Sprünge helfen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     