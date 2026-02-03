Starker Start ins neue Jahr - Novo Nordisk zeigt Eli Lilly die Rücklichter!

Bereits in den ersten vier Tagen nach der Markteinführung am 5. Januar wurden 3.071 Verschreibungen registriert. In der darauffolgenden Woche bis zum 16. Januar sprang die Zahl auf über 18.000. Die Dynamik unterstreicht die hohe Nachfrage nach einer nadelfreien Alternative zu den bisher dominierenden Injektionspräparaten zur Gewichtsreduktion.

Novo Nordisk ist mit einem Ausrufezeichen ins neue Jahr gestartet. In der zweiten vollen Woche nach der Markteinführung wurde die neue Wegovy-Tablette in den USA mehr als 26.000 Mal verschrieben. Konkret lag die Zahl der Rezepte in der Woche bis zum 23. Januar bei 26.109, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens IQVIA hervorgeht, wie Reuters berichtet. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sehen in den Zahlen einen sehr starken Marktstart des oralen Medikaments.

Investoren beobachten die Verschreibungsdaten genau, denn sie gelten als wichtiger Frühindikator dafür, ob Novo Nordisk seinen First-Mover-Vorteil gegenüber dem US-Rivalen Eli Lilly ausspielen kann. Zwar wird erwartet, dass injizierbare GLP-1-Medikamente den Markt noch über Jahre dominieren, doch orale Therapien bieten einen klaren Komfortvorteil und könnten neue Patientengruppen erschließen – insbesondere im stark wachsenden Selbstzahlermarkt in den USA.

An der Börse hat Novo Nordisk klar die Nase vorne

Nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufiger Kursentwicklung zeigt sich nun eine klare Trendwende. Während der Eli Lilly Kurs 2026 bislang rund vier Prozent an Wert verloren hat, legte Novo Nordisk Kurs im selben Zeitraum um etwa 16 Prozent zu. Der US-Konkurrent wartet weiterhin auf die FDA-Zulassung seiner Abnehmpille Orforglipron. Die US-Behörde hat den Entscheidungstermin auf den 10. April 2026 festgelegt.

Die Zulassung der Wegovy-Tablette durch die US-Arzneimittelbehörde im Dezember verschaffte dem dänischen Konzern einen entscheidenden Vorsprung im Rennen um orale Adipositas-Medikamente.

Zwar konnte Eli Lilly in den vergangenen Jahren einen Marktanteil von rund 60 Prozent im lukrativen Adipositas-Segment aufbauen, doch der aktuelle Jahresstart deutet darauf hin, dass Novo Nordisk Boden gutmacht. Die frühen Verschreibungszahlen übertreffen laut Analysten sogar die Markteinführungen früherer GLP-1-Präparate und senden ein starkes Signal an den Markt.

Mein Tipp: Über 50 Euro einsteigen

Novo Nordisk scheint operativ wieder auf Kurs zu kommen. Der starke Start der Wegovy-Pille zeigt, dass das Unternehmen seine Innovationsführerschaft im Adipositasmarkt wieder ausbaut. Gelingt es der Aktie, sich nachhaltig über der Marke von 50 Euro zu etablieren, könnte 2026 der Beginn einer stabileren Aufwärtsphase werden. Für langfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit trotz hoher Konkurrenz ein spannender Kandidat.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

