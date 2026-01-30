OR Royalties ernennt Kevin Thomson zum Mitglied des Verwaltungsrats und gibt weitere Änderungen zum Verwaltungsrat bekannt

Montréal, 30. Januar 2026 – OR Royalties Inc. („OR Royalties“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE) freut sich, die Ernennung von Herrn Kevin Thomson zum unabhängigen Mitglied seines Vorstands (der „Vorstand“) bekannt zu geben. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass William Murray John mit sofortiger Wirkung als Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist.

Kevin Thomson verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich strategischer Fusionen und Übernahmen in der Bergbauindustrie. Zuletzt war Herr Thomson als Senior Executive Vice President, Strategic Matters, für Barrick Gold Corporation („Barrick“) tätig, wo er an allen strategisch wichtigen Angelegenheiten beteiligt war, darunter die Leitung komplexer Verhandlungen, die Entwicklung der Unternehmensstrategie von Barrick, die Beteiligung an komplexen rechtlichen Fragen und Governance-bezogene Angelegenheiten. Bevor er 2014 zu Barrick kam, war Herr Thomson Senior Partner bei Davies Ward Phillips & Vineberg LLP („Davies Ward“) und einer der führenden Anwälte für Fusionen und Übernahmen in Kanada, wo er viele der größten und erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen Kanadas bei einer Reihe von branchenführenden Transaktionen beriet und auch als wichtiger strategischer und rechtlicher Berater für eine Reihe von führenden privaten Unternehmen des Landes tätig war. Herr Thomson ist einer der renommiertesten Wertpapieranwälte Kanadas und arbeitete vor seinem Eintritt bei Barrick seit 1995 als wichtiger strategischer Berater eng mit dem Managementteam und dem Vorstand von Barrick zusammen. Darüber hinaus war er das dienstälteste Mitglied des Ausschusses, der für die Leitung der Kanzlei Davies Ward verantwortlich war. Herr Thomson erwarb 1979 einen B.A. (mit Auszeichnung) in Geschichte an der Queen's University und 1982 einen LL.B. an der Queen's University Law School.

William Murray John wurde im Februar 2020 als unabhängiges Mitglied in den Vorstand berufen. Während dieser Zeit war Herr John Mitglied des Governance-, Nominierungs- und Nachhaltigkeitsausschusses und spielte auch eine wichtige Rolle im unabhängigen Investitionsprüfungsausschuss von OR Royalties. Das Unternehmen dankt Herrn John für seine vielen wertvollen Beiträge während seiner Zeit im Vorstand und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.